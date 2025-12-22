La Agencia de Salud Pública a la que aspira Asturias (y en concreto, Oviedo) tendrá una sede de 4.000 metros cuadrados para 300 empleados

El Gobierno central ya ha definido las exigencias que deberán satisfacer las localidades españolas que aspiren a convertirse en sede de la Agencia Estatal de Salud Pública. Entre ellas figura Asturias, donde se apuesta por el castillo de la Fábrica de La Vega, en Oviedo.

El elenco de requisitos publicado el pasado miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) incluye "un espacio adaptado" de unos 4.000 metros cuadrados que pueda acoger a unos 300 empleados (en el primer año, unos 60). Y especifica que ese edificio deberá contar con "espacio para aparcamiento y transporte público" y una óptima dotación de comunicaciones digitales.

Asimismo, en la evaluación de los territorios que sean candidatos se valorará "positivamente" que la localidad cuente con "una red de acceso a medios de transporte público, tanto aéreo, ferroviario y por carretera". También constituirá una baza favorable "la cercanía de la sede o las posibilidades de conexión con aeropuertos internacionales, especialmente con destinos a Estocolmo, Ginebra, Bruselas, Copenhague, Helsinki y Estambul, principalmente", ya que estas localidades albergan las principales contrapartes europeas y globales de la Agencia en las que, además, se ejercerá la representación de España.

Asimismo, la Agencia "deberá establecer relaciones fluidas e intensas con centros equivalentes de otras regiones, como el Centro de Control de Enfermedades de África, el de los EE UU, los de China y la India y participará en las reuniones técnicas asociadas tanto a las presidencias de turno de la UE, del G20 y de la OMS que puedan desarrollarse en otras ciudades".

Otros factores que se tendrán en consideración son la disponibilidad de servicios hoteleros y de hostelería "a distancia próxima a la sede", que permita el alojamiento de las visitas institucionales y de trabajo; "una oferta inmobiliaria suficiente y competitiva, en compra o alquiler, para la residencia de los trabajadores de la Agencia"; y "un sector empresarial, administrativo, educativo y universitario dinámico, ya sea en la propia localidad de la sede o, como máximo, a una hora de su localización, que permita la integración social y desarrollo familiar y personal del personal desplazado desde su posición actual a la de la nueva sede".

En el momento actual, se considera que entre las candidatas más fuertes para convertirse en sede de la Agencia Estatal de Salud Pública figuran Aragón, Cataluña y Andalucía.

El proyecto está en manos del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática porque el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha querido dejarlo en manos del Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García Gómez (Sumar). Según el BOE, el objetivo del Gobierno es que la Agencia Estatal de Salud Pública "entre en funcionamiento en el menor plazo posible".