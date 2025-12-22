Agenda: qué hacer hoy 22 de diciembre en Asturias

Oviedo

Club LA NUEVA ESPAÑA

A las 18.00 horas, Enrique Ortega, geólogo y divulgador científico, autor de "2064, un mundo no tan feliz", explicará su visión del mundo, de aquí a 30 años. Le presentará José Antonio Sáenz de Santa María, geólogo, coautor del libro "Cambios climáticos", en el que también participa Ortega. "La culpa es nuestra: Cómo las preferencias ciudadanas frenan las reformas en España", es el nuevo libro de Benito Arruñada, economista, catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, a quien presentará Carlos Monasterio, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo. Será a partir de las 19.30 horas en la sede del Club LA NUEVA ESPAÑA (Calvo Sotelo, 7).

Por la gracia

El Teatro Filarmónica de Oviedo acoge hoy, a las 19.30 horas, el espectáculo "Por la gracia", una obra de 90 minutos de duración recomendada para mayores de 12 años. La función narra la historia de Gracia, una mujer nacida a comienzos del siglo XVI que se siente atraída por las llamadas "cosas heroicas", reservadas entonces sólo a los hombres, y que no duda en llevarlas a cabo pese a las posibles consecuencias penales. Las entradas, ya a la venta, tienen un precio de 20 euros en patio de butacas y 18 euros en entresuelo.

¿Quieres hacer planes? Recibe todas las tardes en tu correo (antes que nadie) la guía de ocio más completa de Asturias Apúntate aquí

RIDEA

El salón de actos del RIDEA acoge a las 19.00 horas la charla "Líquenes: simbiosis flexibles. El arte de elegir pareja para cada ocasión", a cargo del profesor Francisco Gasulla, del Departamento de Ciencias de la Vida (Área de Fisiología Vegetal) de la Universidad de Alcalá. La conferencia se enmarca en el ciclo "Líquenes y sus simbiontes: una biodiversidad ignorada", organizado por la Comisión de Ciencia y Tecnología del RIDEA. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Mercado de Navidad

El Mercado de Artesanía se instala en la Plaza de la Catedral, donde vecinos y visitantes pueden disfrutar de puestos con productos hechos a mano, piezas únicas y artículos tradicionales, y permanece abierto de lunes a domingo en horario continuo de 12.00 a 20.00 horas. Por su parte, el Mercadillo de Navidad se ubica en la Plaza Porlier y ofrece un ambiente plenamente navideño con regalos, decoración y propuestas para todos los gustos, pudiendo visitarse también todos los días de 12:00 a 20:00 horas, desde el 28 de noviembre hasta el 6 de enero. Además, hasta el 23, continúa el mercado de Milicias Nacionales.

Exposición de belenes

El belén instalado en la Plaza de Trascorrales podrá visitarse del 29 de noviembre al 6 de enero, con la colaboración de la Asociación Belenista de Oviedo, en horario de lunes a viernes de 11.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.00, y sábados, domingos y festivos de 11.30 a 21.00; los días 24 y 31 de diciembre abrirá solo por la mañana, de 11.30 a 14.30, mientras que el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero será en horario de tarde, de 17.00 a 21.00, con entrada libre.

Gijón

Asociación Belenista de Gijón

Se puede realizar la VII Ruta de Belenes "Villa de Jovellanos". Además, se puede visitar el belén "El pesebre de los mares" en la capilla de San Esteban del Mar, en El Natahoyo. Asimismo, puede visitarse el belén monumental "Las Carolinas" en el Antiguo Instituto. Los horarios son de lunes a sábado de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Domingos, de 12.00 a 14.00 horas.

Festival Semana Mágica

Continúa el Festival Internacional Semana Mágica, que se prolongará hasta el 4 de enero. A las 13.00 y a las 20.00 horas, "Sasha & Connie" ofrecerán un espectáculo en el paseo de Begoña. En caso de lluvia, tendrán lugar en la Escuela de Comercio.

Festival "Pequecinema"

A las 12.00 horas, en el centro municipal integrado de El Coto, habrá varias proyecciones de cortometrajes de cine infantil y familiar en el marco del festival "Pequecinema".

Antiguo Instituto

A las 19.00 horas, "Gijón Jazz Band" ofrecerá un concierto de Navidad. La formación interpretará un repertorio de temas de jazz, rock, música de bandas sonoras y villancicos.

Escuela de Comercio

A las 19.30 horas, se proyectará "La expedición al Pico Lenin y la historia de Elvira Shatayeva", dirigida por Noelia Ordieres. La actividad está organizada por la Agrupación Montañera Astur Torrecerredo.

Jardín Botánico Atlántico

A las 12.00 horas, tendrá lugar el taller familiar "La fábrica de sueños", enmarcado en la programación navideña del Jardín Botánico Atlántico.

CMI Pumarín-Gijón Sur

A las 18.00 horas, concierto de Navidad de la escuela de música Magda Danelyan. "El invierno suena a magia" es el lema del recital.

Fundación Alvargonzález

Se puede ver la exposición de pintura "Naturaleza viva", de Patricia Suárez. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Y sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Avilés y comarca

Exposición de belenes en Camposagrado

El palacio de Camposagrado acoge la exposición colectiva de Nacimientos de Avilés, que cumple su 27.ª edición. La entrada es libre y gratuita. Estará abierta al público de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Mercadillo navideño en Las Meanas

Los puestos del tradicional mercadillo navideño de Las Meanas abrirá de 11.30 a 21.00 horas.

Navidad en Avilés

El Recinto "N’Avilés", Ciudad de la Navidad’, ubicado en la pista de La Exposición, ofrece un espacio festivo con pista de hielo, la casa de Papá Noel, hinchables, atracciones feriales, zona gastronómica y carpa de actividades. Estará abierto de 17.00 a 22.00 horas. La casa de Papá Noel abre de 18.00 a 21.00 horas. El precio de los tiquets es de 4 o 5 euros, según las atracciones.

Tren Navideño en Avilés

El Tren Navideño, con salida y llegada en la plaza de España, realizará recorridos por la ciudad de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

Exposición de "Aviadores de la República" en el CMAE

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE (C/ Llano Ponte), acoge la exposición "Aviadores de la República" organizada por la Asociación de Aviadores de la República (ADAR) para celebrar el 50º aniversario de la entidad. Participa también en el acto el secretario de ADAR, Eduardo de Bergia. Podrá visitarse hasta el 15 de febrero de manera gratuita los martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a domingo 18.00 a 21.00 horas.

Las Cuencas

Teatro en Laviana

"Misterios del mar" es el título de la obra que hoy se representa en Laviana a cargo de la compañía "Momo escena". Será en la Casa de Cultura, a las 18.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo. La obra está dirigida tanto a público infantil como adulto.

Mercadillos navideños

Langreo y Mieres tienen en marcha sus mercadillos navideños, abiertos hasta el 5 de enero. El horario de la feria en Mieres será de lunes a domingo de 11.00 a 15.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Los festivos y vísperas habrá horarios especiales. Los mercadillos de La Felguera y Sama permanecerán abiertos, como en Mieres, hasta el 5 de enero a excepción de los días festivos y las tardes de Nochebuena y Nochevieja.

Exposición de Prado Grela en Aller

Aller acoge una exposición de pintura y escultura de Prado Grela. Puede verse en el centro cultural de Moreda, hasta el 16 de enero, los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas.

Centro

"En el umbral del olvido", obras de Analía Pello en Lugones

La sala de exposiciones del centro polivalente integrado de Lugones acoge hasta el 30 de diciembre "En el umbral del olvido", una muestra de la fotógrafa asturiana Analía Pello que documenta oficios tradicionales en peligro de extinción. El recorrido reúne más de 90 fotografías dedicadas a 23 oficios. Una invitación a viajar por la memoria cotidiana de Asturias y a tomar conciencia de la urgencia de preservar este legado. Puede visitarse de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 13.00 horas.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Oriente

Mercadillo en Infiesto

En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Mercadillo navideño de Llanes

Del 6 de diciembre al 6 de enero, el mercadillo navideño de Llanes estará instalado en el parque de Posada Herrera. Cuenta con casetas tradicionales para la venta de productos navideños, y estará amenizado por villancicos y música en directo. Abre todos los festivos y durante los fines de semana, en horario de 11.30 a 14.30 horas y 16.30 a 21.00 horas.

Occidente

Mercado en Tapia

La capital tapiega acoge su mercado semanal en la plaza de Campogrande, junto al Ayuntamiento del concejo.

"The Third Man", de Javier Bejarano Corchado, en Vegadeo

La Casa de Cultura de Vegadeo acoge hasta el 30 de diciembre de 2025 la exposición "The Third Man", un proyecto fotográfico-sonoro de Javier Bejarano e Ibai Etxezagarra que nace de una expedición de veintiún días en autosuficiencia por el glaciar del Baltoro (Pakistán), a más de 5.500 metros de altitud y con temperaturas bajo cero. La muestra propone una inmersión en esa "geografía humanística" donde paisaje y emoción se entrelazan, construyendo una cartografía abstracta de lo vivido a través de 50 obras y grabaciones de campo, bajo el comisariado de Isabel Hernández. Horarios: de lunes a viernes, de 9.00 a 15.00 horas, excepto el miércoles, que abre de 15.00 a 21.00 horas.