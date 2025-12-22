Alegría entre las empleadas asturianas de Bimba y Lola, agraciadas con el segundo premio de la lotería: "Nos tiemblan las piernas, todavía lo estamos asimilando"
"Menuda Navidad nos espera, así da gusto trabajar", celebran las trabajadoras de las tiendas de Oviedo, Gijón, Avilés y Siero
Entre saltos y gritos de emoción han celebrado esta mañana empleadas de Bimba y Lola de toda España el segundo premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad. También en Asturias, donde hay tiendas en Oviedo, Gijón, Avilés y el centro comercial Parque Principado, en Siero. "Nos tiemblan las piernas", aseguraron las trabajadoras de la firma en el mayor complejo comercial de la región. El número agraciado es el 70.048, dotado con 1.250.000 euros a la serie, que es el que jugaba la conocida empresa de moda y complementos.
Asimilándolo en Oviedo
"Todavía lo estamos asimilando, tuvimos que mirar varias veces la cantidad porque pensamos que era menos dinero. Ahora queda esperar a acabar el turno y poder disfrutar la tarde", dijeron Fátima García y Arantxa Díaz, empleadas Bimba y Lola de la calle Uría de Oviedo.
Brindis en Avilés
La misma alegría inundó el establecimiento de Bimba y Lola en Avilés. “Estoy asimilándolo todavía”, afirmaba Covi Viña. En la tienda de la calle La Cámara trabajan tres personas, también Sandra Cuervo y Noemí Sánchez, que brindaron con champán.
Planes de viajar en Parque Principado
En la tienda de Bimba y Lola de Parque Principado, en Siero, el segundo premio tocó a las cinco empleadas, que no dan crédito a su suerte. "Me llamó la compañera y vine vine con las piernas temblando", confesaba Marina Ovies, pensando en "acabar de pagar la furgoneta" mientras sus compañeras Vanessa Mesa y Aurora Arias hacen planes para viajar. Vanessa a Nueva York con su madre: "Es un sueño que tiene y ahora lo vamos a cumplir".
Fiesta en Gijón
En la calle Corrida de Gijón, la tienda de Bimba y Lola es una fiesta desde primera hora de la mañana. La encargada del negocio, Silvia Pérez, y las trabajadoras Flor Mon y Estefanía Díaz todavía no se creen que les haya tocado a toda la empresa el segundo premio de la Lotería. "Es una alegría tremenda. Al principio no pensábamos que era tanto dinero, pero es una pasada", afirman las empleadas, muy emocionadas y encantadas con todos los mensajes y llamadas que están recibiendo para darles la enhorabuena. "Menuda Navidad nos espera. Así da gusto trabajar", agregan.
Todo vendido en Madrid
El número fue cantado a las 09,21 horas horas en el sexto alambre de la primera tabla por los niños Ángel Abaga y Samanta Fuster. Este segundo premio se ha vendido íntegramente en Madrid, en la administración de la calle Barquillo número 10, las 198 series. Esta administración también repartió un quinto premio del Sorteo Extraordinario de la Navidad en 2021 así como el primer premio del Sorteo Extraordinario de "El Niño" en 2024.
