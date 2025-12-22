Aviso a los asturianos que les ha tocado la Lotería de Navidad: el dinero máximo que pueden retirar en efectivo en el cajero de lo ganado

Ya está aquí el esperado Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025 . Este año el sorteo navideño repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios que se pondrán cobrar desde la misma tarde del sorteo. El más cuantioso es el primer premio, El Gordo , con 400.000 euros por décimo (de los que Hacienda se lleva una parte). Los más comunes son las pedreas , con 100 euros por décimo.

Uno de los sueños de cualquiera que tiene algún décimo es que su número suene el día del sorteo de la Lotería de Navidad 2025 justo antes de que uno de los niños de San Ildefonso cante la anhelada frase "cuatro millones de euros". O, en muchos casos, simplemente ver que la ilusión regresa a nosotros en forma de pequeño premio, aunque solo sea con la 'pedrea'.

Para aquellos que nunca han tenido esa suerte, es muy probable que la forma de cobrar los premios que arroje el sorteo este domingo 22 de diciembre de 2025 les sea completamente desconocida. No obstante, lo cierto es que el procedimiento no tiene excesivas complicaciones. Todos aquellos premios inferiores a 2.000 euros deben cobrarse en las administraciones de lotería. Por el contrario, si nos ha tocado el 'Gordo', el segundo premio, el tecero, uno de los dos cuartos o uno de los ocho quintos, nos veremos obligados a acudir a una de las entidades financieras autorizadas (a saber, BBVA y CaixaBank) para que nos hagan entrega del dinero. Es importante tener en cuenta que las entidades no pueden cobrar comisiones a los afortunados, ni obligarlos a tener una cuenta en su banco para poder entregar el premio.

Sin embargo, hay más en la Lotería de Navidad que los grandes premios. Y sí, la 'pedrea', con sus 100 euros al décimo, forma parte de los premios que no superan los 2.000 euros, pero quedan muchos más, por lo general menos conocidos por el público. Por ejemplo las llamadas 'aproximaciones'. Se trata de los números inmediatamente anterior y posterior a los premiados con el primer, segundo y tercer premio, y sus poseedores se embolsan 2.000, 1.250 y 960 euros, respectivamente. También están premiados los décimos que tengan la misma cifra de centenas que los premios del primero a los cuartos, así como los que tengan las dos últimas cifras coincidentes con el primer, segundo o tercer premio. En todos estos casos, el poseedor del décimo se embolsará 100 euros, como si su número hubiera salido en la 'pedrea'. Por último, a quienes acierten la última cifra del Gordo se les dará un reintegro de 20 euros (el valor del décimo). Puedes repasar todos los premios en nuestro comprobador de la Lotería de Navidad 2025 .

Eso sí, si te toca la Lotería, debes recordar que hayun máximo que puedes retirar en efectivo del cajero automático. El máximo que puedes sacar en un cajero en España varía, pero generalmente está entre 600 euros y 3.000 euros diarios, dependiendo de tu banco y tarjeta, siendo 3.000 euros el umbral a partir del cual las operaciones son registradas por el Banco de España y Hacienda, aunque para importes superiores a 3.000 euros en ventanilla se necesita aviso previo. Si necesitas más, ve directamente a una sucursal, ya que los límites de cajero son menores que los de ventanilla.