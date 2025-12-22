Crónica del sorteo de Navidad que dejó atascado al Gordo en el peaje del Huerna: 728 millones en León y solo 122.000 euros en Asturias

Una ruina, no. Lo siguiente. Así se podría resumir el resultado del sorteo extraordinario de Navidad en Asturias. Si el año pasado los asturianos se conformaron con unas "migajas" de 636.000 euros, éste tienen que hacer un mayor esfuerzo de comprensión y repetir más que nunca esas expresiones tan socorridas como "lo importante es la salud" o "menos es nada".

Porque Asturias se ha embolsado este 22 de diciembre –pedreas aparte– tan solo 122.000 euros –una de las cifras más bajas en lo que va de siglo en el sorteo– a cuenta de una docena de décimos de dos quintos premios y uno del tercero.

Y ya. Resulta que el Gordo era muy gordo y quedó atascado en el Huerna. Prefirió no pagar el peaje para entrar en Asturias. Así las cosas en la vecina provincia de León están de fiesta para celebrar la lluvia de millones –más bien nevada, porque gran parte del territorio se cubrió de blanco–, 728 en total, gracias al primer premio, el número 79432, vendido fundamentalmente en La Bañeza (117 series), Villablino (50 series) y Pola de Gordón (15 series).

No obstante, seguro que bastantes miles de euros han acabado en el bolsillo de muchos asturianos por esa tradición de toda la vida de veranear y tener segundas residencias al otro lado de la Cordillera, en pueblos de León entre los que están los citados que han sido agraciados en el sorteo de Navidad de este año. Es fácil que muchos de esos boletos premiados hayan viajado a Asturias, pero a través del puerto de Pajares y no por la autopista del Huerna, alternativa habitual –cada vez más– para no pagar ese peaje que tiene movilizada a toda la región, alentada por la UE, para que se elimine.

En resumen: un total de 122.000 euros son los que se vienen a Asturias –algo menos una vez descontados los impuestos– con los grandes premios, muy lejos de los más de 600.000 del año pasado y a años luz de los 164 millones que dejó el Gordo vendido en 2022 en Moreda (Aller).

D.T /J.P.

Un inicio engañoso

Eso que la mañana empezó animada y parecía que la suerte se acercaba al Principado. Aunque el más madrugador –poco antes de las nueve y media–, el segundo premio (70048), se quedó íntegro en Madrid, tenía truco: los trabajadores de las tiendas Bimba y Lola descorchaban las botellas en Oviedo, Gijón, Avilés y Siero al llevar participaciones.

Más de media hora después otra buena señal: toda una serie del segundo quinto premio (60649), un total de 60.000 euros, se había vendido en Gijón. Fue en la administración número 5 de la calle Palacio Valdés, que suman su tercer año consecutivo con premios en el sorteo de Navidad.

M.L. / L.P. / N.M.

La mañana parecía encarrilada hacia la fortuna. Pero resultó que no. El Gordo se cantó antes de las once de la mañana y los asturianos vieron cómo los millones no llegaban, pero se quedaban cerca, en manos de los vecinos leoneses, además de otra pequeña parte en Madrid.

A esas alturas del sorteo el ánimo empezó a decaer y los cánticos de los niños de San Ildefonso ya no emocionaban tanto.

Los que se desenchufaron del sorteo hicieron bien, porque lo que quedaba por llegar era más bien poco. Cayó otro quinto premio (77715) muy limitado: dos décimos, uno en Gijón –en La Calzada– y otro en Oviedo.

Del batacazo de la abuela Manoli a la suerte en directo en el Teatro Real Puede que el del 22 de diciembre sea el día más bullicioso y popular del Teatro Real, el resto del año entregado al exquisito y exigente público que acude a la temporada de ópera. Pero el día del sorteo de Navidad es otra cosa. En el Real cabe de todo. Son habituales los disfraces (Don Quijote, el Papa, un obispo...). Dio la campanada este año la famosa abuela Manoli, que con 88 años se presentó transformada en administración de lotería. Tanto peso del disfraz acabó mal: con la abuela por el suelo y el Samur sacándola en volandas. No faltaron las cabezaditas –aquellos que llevaban días sin dormir en la cola para lograr butaca– ni tampoco las protestas, a cuenta de activistas por Palestina. Hasta hubo un espectador que vivió la suerte en directo: llevaba un décimo de un quinto premio. n

El clásico de Oviedo que no falla

En éste último caso fue un clásico: el Estanco de la Suerte de la calle Jovellanos de la capital asturiana. La familia Acebal tiene un pacto con la diosa fortuna para amortizar la inversión que cada 22 de diciembre hacen en sus ya famosas chaquetas de brilli-brilli que se ponen para celebrar los premios. En esta ocasión ha sido poco, pero lo suficiente para descorchar la botella y montar la fiesta. Cuando estaban festejando ese quinto premio, los niños de San Ildefonso cantaron el tercero (90693) y hubo más que celebrar: un décimo de éste había sido vendido en el Estanco de la Suerte.

Y ahí se paró el contador. Exactamente en los 122.000 euros en total que se repartieron en Oviedo y Gijón. A ello habrá que sumar pedreas, terminaciones... Dejarán bastantes miles de euros. Pero nada que ver con los millones al otro lado de Pajares, donde la fiesta continuará toda la Navidad.

Así fue la celebración en el Estanco de la Suerte de Oviedo por los dos premios vendidos de la Lotería de Navidad / Luisma Murias / LNE

Los que más juegan

Merecido lo tienen. Porque los habitantes de Castilla y León son los que mas han jugado de España en este sorteo, un total de 118 euros por cabeza. Loterías del Estado vendió para el sorteo en la comunidad vecina unos 283,4 millones de euros. Detrás de ellos, van los asturianos, tradicionalmente en los puestos de cabeza de los que más invierten en los bombos de Navidad. Este año han sido 115 euros por habitante, un 2,67% más que el año pasado. En total en la región se despacharon en las administraciones de lotería 116,7 millones de euros.

Nadie puede decir a los asturianos que no lo intentan. A fe no les gana nadie. En cuestión de suerte ya es otra cosa. Más que nunca el sorteo de Navidad de 2025 será recordado en el Principado como el de la salud, por eso de "habiendo salud...". Y que no falte.

Feliz Navidad.