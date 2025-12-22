En Directo
EN DIRECTO | Sigue el sorteo de la Lotería de Navidad en Asturias: el Gordo, las reacciones y todos los números premiados en la región
Algo tiene la lotería de Navidad que hace que jueguen hasta los que se niegan a jugar durante todo el año por eso de "si toca en el trabajo o en la tienda de toda la vida del barrio no vaya yo a quedarme sin el pellizco". Tiene fama el sorteo navideño de ser el más repartido y uno de los más populares del año. En Asturias se da fe, pues siempre los asturianos están a la cabeza de los que más juegan en España: el año pasado cada habitante gastó 113 euros de media y en total Loterías despachó casi 114 millones de euros, un 6,3 por ciento más que en 2023. Este año Loterías consignó para la región 120,6 millones de euros, 119,6 euros de media por asturiano.
Lotería de Navidad 2025
Consulta aquí si tu décimo está premiado y todos los resultados de la Lotería de Navidad 2025.
¿Cuánto se lleva Hacienda?
Hacienda también participa, a su manera, en el sorteo Extraordinario de Navidad, aunque en su caso la cantidad está asegurada.
En concreto, el fisco se queda con el 20% de los premios superiores a los 40.000 euros, lo que significa que sólo se gravarán el Gordo y el segundo y tercer premios. Los afortunados en el sorteo estarán exentos de tributar por el resto de premios.
¿Cómo se cobran los premios?
Si el premio es inferior a 2.500 euros, se pueden cobrar en las administraciones de Lotería, pero si es superior a esa cantidad, hay que acudir a cobrarlo a una las entidades financieras concertadas. Aquí se incluyen los premios principales del sorteo.
El plazo para requerir el abono se extiende durante tres meses desde el día siguiente de la celebración del sorteo.
¿Cómo saber si has sido premiado?
Para saber si has resultado premiado, puedes seguir el sorteo en directo en este periódico. Al finalizar, se puede realizar la consulta en nuestro comprobador de la Lotería de Navidad o en la web de Loterías y Apuestas del Estado.
¿Cómo se comparten los décimos de la Lotería de Navidad?
A la Lotería de Navidad no sólo se puede jugar con décimos íntegros. Quien dese compartir un décimo con más personas también puede hacerlo. De hecho, este es uno de los aspectos más característicos de este sorteo. Si elegimos esta opción, eso sí, tenemos que saber que es recomendable certificar por escrito el reparto de los décimos.
¿Cuánto dinero se puede ganar en la Lotería de Navidad?
El sorteo de la Lotería de Navidad 2025 repartirá este año hasta 2.772 millones de euros en premios, 70 más que el año pasado.
El premio Gordo está dotado con cuarto millones de euros al número, lo que significa 400.000 euros al décimo. Y los siguientes premios se reparten de la siguiente forma:
Segundo premio: 1.250.000 euros por número, 125.000 al décimo.
Tercer premio: 500.000 euros, 50.000 euros al décimo.
Dos cuartos premios: 200.000 euros por número, 20.000 por décimo.
Ocho quintos premios: 60.000 euros, 6.000 cada décimo premiado.
Además, se premian las aproximaciones, las centenas o las dos últimas cifras de los tres premios principales, además de la pedrea.
¿Cómo funciona el sorteo?
El sorteo de la Lotería de Navidad se celebra el 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid. En el escenario habrá dos bombos: uno con las bolas de todos los números en juego y otro con las bolas de las cantidades de los premios. En el bombo de los números se introducen 100.000 bolas y en el bombo de los premios habrá 1.807. Una vez iniciado, un niño del Colegio de San Ildefonso recoge una bola del bombo de números y otro niño, a la vez, una del de premios, que será el que corresponda a ese número, hasta completar el listado estipulado.
Mariola Riera
Más fe que suerte con el Gordo de la Navidad
Este lunes 22 de diciembre será cuando se conozca si tanto jugar ha tenido premio o habrá que esperar otro año más y conformarse como el anterior con calderilla: 636.000 euros en total. Lo cierto es que el Gordo no ha sido muy asiduo a "visitar" Asturias y son 12 veces las que ha tocado en la región en plan íntegro y a lo grande.
No hay que perder la ilusión y, si se juega, hay que tener la botella de sidra (asturiana, de la espumosa) en la nevera para descorcharla si es menester. El sorteo reparte en total 2.772 millones de euros y las 1.807 bolas que van en el bombo de los premios llevan ya varios días en el Teatro Real, donde a las 8.30 horas de este lunes se abrirán las puertas –hay colas desde hace días para seguir la jornada en vivo y directo– y, tras todos los preparativos, los niños de San Ildefonso empezarán cantar. Mucha suerte.
