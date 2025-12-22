La doctora Beatriz Domínguez-Gil, de origen gijonés, seleccionada por la OMS como experta para donación de órganos

La doctora de origen gijonés Beatriz Domínguez-Gil, especialista en Nefrología y experta internacional en Donación de Órganos y Políticas Públicas de Trasplante, ha sido seleccionada para formar parte del panel internacional de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que se encargará de diseñar la futura estrategia global en materia de donación y trasplantes. Se trata de un comité de alto nivel integrado únicamente por 20 especialistas de todo el mundo, del que será la única representante española.

"España promovió en 2024 que la Asamblea Mundial de la Salud adoptara una nueva resolución en materia de trasplantes, la primera desde 2010, porque considerábamos que esta terapia tiene que ser mucho más accesible a nivel global", explica Dominguez-Gil, que actualmente dirige la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

Según señala, la desigualdad en el acceso al trasplante sigue siendo un problema grave a escala mundial. "Hay países en los que esta actividad simplemente no existe o está muy poco desarrollada, y eso significa que cada año miles de personas fallecen o tienen una muy pobre calidad de vida", afirma. Esta situación, añade, "potencia prácticas éticamente inaceptables como el tráfico de órganos y el turismo de trasplantes".

La nueva resolución aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud no es vinculante, pero sí insta a los Estados miembros a tomar medidas para desarrollar la donación y el trasplante y a combatir estas prácticas ilegales. Además, encarga a la OMS la elaboración de una estrategia global de trasplantes, para lo que se ha creado este panel de expertos internacionales.

"La Organización Mundial de la Salud hizo un llamamiento al que se presentaron más de 150 candidatos, y finalmente se seleccionó a 20 expertos de diferentes regiones del mundo", explica la médico, de Santiago de Compostela aunque con ascendencia en Gijón. "Cada uno de los profesionales debe estar avalado por su Gobierno, y en mi caso he contado con el apoyo expreso del Gobierno de España".

Domínguez-Gil reconoce que el nombramiento supone un reconocimiento personal, pero también colectivo. "Por supuesto es un honor a nivel individual, pero también es un reconocimiento a España y al trabajo de la Organización Nacional de Trasplantes, por su liderazgo internacional y por el enorme esfuerzo que ha hecho nuestro país apoyando a otros Estados", subraya.

Nefróloga de formación, doctora en Medicina y directora de la ONT desde mayo de 2017, señala que su selección no le ha sorprendido. "Llevamos muchos años desarrollando actividades de cooperación internacional y apoyando a la OMS. Sinceramente, me habría sorprendido no haber sido seleccionada", reconoce.

El comité de expertos se encuentra ahora en fase de ratificación por parte de los gobiernos y previsiblemente quedará constituido en las próximas semanas. "En el primer trimestre de 2026, probablemente en marzo, celebraremos la primera reunión, en la que se definirán los términos de referencia y la forma de funcionamiento del comité", adelanta.

Entre sus principales funciones estará asesorar a la OMS en el diseño de la estrategia global. "Vamos a ayudar a establecer la hoja de ruta de los países en materia de trasplantes y, en definitiva, a transformar la realidad de la donación y el trasplante en el mundo", apunta la doctora.