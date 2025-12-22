El Gordo de Navidad no pasa el Huerna, se queda en León y el sorteo deja un exiguo balance en Asturias

Rácano balance asturiano del Sorteo Extraordinario de Navidad en Asturias. Tan solo 122.000 euros de los grandes premios (El Gordo, un segundo, un tercer, dos cuartos y ocho quintos premios) fueron consignados en puntos de venta de Lotería y Apuestas del Estado en la región. Fue la cruz de una jornada cuya cara la vivieron en las tiendas de la marca de moda y complementos Bimba y Lola, donde las trabajadoras celebraron por todo lo alto el Segundo Premio repartido a nivel nacional en la empresa. Por cada participación de cinco euros se llevaron 31.250 euros. Fue un oasis en el desierto asturiano del sorteo navideño, que sí bordeó la región al generar un estallido millonario en León gracias al Gordo.

Fue el 70048 el número del Segundo Premio que prendió la alegría en todas las tiendas de Bimba y Lola. En la calle La Cámara, en Avilés; en la calle Doctor Casal, en Oviedo; en la calle Corrida, en Gijón; y en el centro comercial Parque Principado. Claro que no es un premio que computa en Asturias, pues el número repartido por la conocida marca de moda fue consignado en una administración madrileña. Pero sí dejó un reguero de felicidad en todas esas tiendas. "Todavía lo estamos asimilando, tuvimos que mirar varias veces la cantidad porque pensamos que era menos dinero. Ahora queda esperar a acabar el turno y poder disfrutar la tarde", dijeron Fátima García y Arantxa Díaz, empleadas Bimba y Lola en Oviedo.

Gijón y Oviedo, las localidades que repartieron la escasa suerte

Pero, volviendo al exiguo balance oficial de grandes premios del sorteo navideño en Asturias, Gijón, la localidad más poblada, se llevó el primer puesto, pero con la nada abultada cifra de 66.000 euros repartidos. Casi todo en un punto habitual de alegrías, en La Acerona. La administración número 5 de la calle Palacio Valdés tenía consignada una serie completa del 60.649, segundo Quinto Premio del sorteo de Navidad. En total, 60.000 euros en premios (6.000 euros por décimo), un buen motivo para celebrar. “Llevamos 3 años seguidos dando premios y todavía quedan unos cuantos por salir, pero ya tenemos la satisfacción de haber cumplido otro año más”, admitió Borja Muñiz, responsable de la Administración, tras enterarse de la buena noticia. Esperaba algo más de suerte, pero no le llegó.

Sí llegó en otro punto de la ciudad, en La Calzada, donde la administración de la calle Gran Capitán vendió un décimo suelto del 77715, agraciado con 6.000 euros de un quinto premio. "Lo que nos interesa es repartir ilusión", afirmaba Aylin Torres, titular de la administración. Mismo número que llevó la fortuna a Oviedo gracias a otro punto habitual de celebraciones: "El estanco de la suerte". La administración de la calle Jovellanos vendió también un décimo suelto del 77715, otros 6.000 euros.

Repitió fortuna esta administración ovetense con el Tercer Premio, el 90693. De nuevo, un décimo suelto, pero este de mayor porte, agraciado con 50.000 euros. En total, 56.000 euros repartidos desde "El estanco de la suerte". Tampoco una millonada, pero sí lo suficiente como para descorchar la botella y ponerse las clásicas coloridas chaquetas con las que celebran sus premios. "Siempre cuesta dormir la noche anterior, para nosotros, es el mejor día del año. Todavía no se han puesto en contacto los ganadores, pero ya llegarán. Se nos escapó el Gordo este año", afirmó Rosa Acebal, responsable de"El estanco de la suerte".

Así fue la celebración en el Estanco de la Suerte de Oviedo por los dos premios vendidos de la Lotería de Navidad / Luisma Murias / LNE

El Gordo se hizo leonés

Y hasta ahí los 122.000 euros repartidos en Asturias en grandes premios del Sorteo Extraordinario de Navidad en Asturias. El resto, pedreas o algún que otro sonoro "casi". Como el 79422 que se vendió en La caleyina del Fontán, un bar de Oviedo. Tan solo les falló un número para llevarse el Gordo, que se fue para el 79432. O el "¡uy!" que vivieron los trabajadores del 112 Asturias, que siempre juegan un número acabado en 112. Como ya les paso otro año, se quedaron a una sola cifra de uno de los quintos premios, el 23112. Este año jugaban el 33112.

Lo cierto es que la suerte rodeó a Asturias por completo con ese Gordo. Una millonada que se vendió en varias localidades leonesas muy cercanas al Principado. La Bañeza, Villablino y Pola de Gordón. Se quedó el "bombazo" a escasos kilómetros de territorio asturiano. Pero siempre quedará el consuelo de que, dada la cercanía de estas poblaciones, es más que probable que algún asturiano se haya llevado algún que otro suculento pellizco de la gran millonada leonesa: 728 millones del Gordo en la provincia vecina. Nunca tuvo Asturias en la historia tanta suerte en un Sorteo Extraordinario de Navidad.