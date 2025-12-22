La Guardia Civil vigila a los asturianos que suben a esquiar: la desconocida multa por llevar los esquís dentro del coche

La nieve por fin ha vuelto a Asturias y sus estaciones de esquí están preparadas para recibir a los aficionados a este deporte de la región. La Dirección General de Tráfico (DGT) advirtió este sábado de que la nieve que traerá la llegada de un frente atlántico podría dificultar la circulación en hasta nueve carreteras de alta capacidad, incluyendo autopistas y autovías, en las próximas horas.

Así lo avanzó en un comunicado en el que explicó que, en concreto, una de las afectadas es la A-66/AP-66 (Asturias y León). Los esquiadores están listo para enfrentarse a las condiciones que se presenten para quitarse el mono del Deporte. Eso sí, hay que tener en cuenta que hay que llevar el vehículo y los esquís o tabla en perfectas condiciones si no se quiere recibir una sanción.

Para realizar bien el viaje o el trayecto, es necesario tener en cuenta una serie de requisitos y accesorios para llevar nuestros complementos de la forma más cómoda posible.

Existen cuatro tipos de portaesquís que se ajustan a las distintas necesidades del usuario: de techo, magnético, de rueda o para gancho de remolque.Portaesquís magnético: es una muy buena opción para aquellos usuarios que van a esquiar de forma ocasional. Su colocación es muy sencilla, aunque no es recomendable circular a más de 90 kilómetros por hora con este sistema. Asimismo, es menos seguro en caso de sufrir un accidente de tráfico. Tal y como explican desde RACE "debes saber que si la carga sobresale del vehículo y no lo señalizas como marca el reglamento de circulación podrías recibir una multa de 80 euros. También te pueden multar con 200 euros cuando la carga se puede arrastrar o caer, desplazarse de manera peligrosa o comprometer la estabilidad del vehículo y cuando no se dispongan de los accesorios que garanticen la adecuada protección y acondicionamiento de dicha carga. Una manera de transportar los esquís es en el propio habitáculo. Si es la opción que has elegido pon mucha atención en su colocación porque si estorban a los ocupantes –siempre que se trate de un vehículo autorizado para transportar simultáneamente personas y carga- te podrán sancionar con una multa de 80 euros. En ningún caso, la infracción implica retirada de puntos del carnet de conducir, pero si no quieres llevarte un buen susto infórmate bien antes de iniciar un viaje con esquís. No obstante, recuerda que existe la opción de recuperar los puntos. Teniendo en cuenta lo que permite y no permite la ley es momento de elegir el mejor portaesquís para tu coche".

Según Jordi Gené, experto en conducción y aficionado al esquí, los esquís o las tablas de snowboard se pueden transportar perfectamente en el interior del vehículo al abatir los asientos traseros, aunque siempre en sus bolsas específicas y anclados al vehículo. "Dejarlos sin sujeción puede suponer un grave peligro para los ocupantes, ya que en un choque a 50 km/h, unos esquís de cinco kilogramos mal colocados pasan a pesar 150 kilogramos", explica Gené. El resto de material y equipaje debe ir siempre bien colocado en el maletero para evitar que se desplace. Es recomendable colocar los bultos más pesados, como por ejemplo las botas, en el centro, al fondo y en la parte inferior. Por su parte, los elementos más ligeros, como los cascos y los bastones, deben ir siempre encima, pero jamás sobre la bandeja trasera, puesto que en caso de realizar una frenada brusca o choque, podrían salir despedidos. Además, tal como afirma Jordi Gené, un elemento que no puede faltar nunca en el maletero del coche son las cadenas.