En estas fechas de Navidad se van a producri cientos de miles de despalzamientos por la región y por el resto del terrirotiro nacional. La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé durante este periodo 22,4 millones de desplazamientos distribuidos en tres fases que coinciden con las principales festividades. solo la primera, del viernes 19 al jueves 25 de diciembre, hay previstos 8,5 millones de desplazamientos.

Un momento en el que también se extremará la vigilancia en carretera. Una de las multas más frecuentes en nuestro país es sin duda la multa por exceso de velocidad. Probablemente en alguna ocasión te haya llegado alguna notificación en la que se te sanciona por haber superado los límites de velocidad que establece la vía, aunque sea por poco. Si es el caso, debes saber que la DGT sólo tiene una forma de notificar una multa, y es a través de correo certificado.

Independientemente de la multa, circular a más velocidad de la que estipula la vía es peligroso para ti y para el resto de conductores que hay en la carretera. Si las sanciones no son suficiente motivo para ti como para que dejes de correr con tu vehículo, hazlo por el bienestar de los demás y para evitar males mayores. Aunque probablemente ya lo sabías gracias a la insistencia de la DGT y de la Guardia Civil durante los últimos años, hablar por el móvil mientras conduces está prohibido. Sin embargo, sujetar con la mano un dispositivo de telefonía móvil mientras se conduce también supone una multa, en concreto de 200 euros y 6 puntos del carnet, ya que la nueva reglamentación lo considera una infracción “grave”. Sin embargo, lo que muchos no saben es que el móvil no puede “ni tocarse” cuando uno conduce, aunque esté apagado. Y es que la DGT recuerda que la única forma de utilizar tu teléfono sin que te puedan sancionar es hacerlo a través del manos libres, sin tener contacto en ningún momento con el dispositivo. Por tanto, si te pillan con el móvil en la mano mientras estás al volante vas a recibir una multa, aunque simplemente estés sacándolo de tu bolsillo para dejarlo en el salpicadero. Pero esto no es todo, ya que como ya sabrás la mayoría de coches cuentan con una pantalla táctil en la que puedes realizar muchas funciones, como poner música o activar el GPS. Pues si quieres que no te pongan una multa, debes manipularla únicamente cuando tu coche esté parado, ya que hacerlo en marcha también está considerado como una distracción

De esta forma, para las siguientes ocasiones ya sabrás que eso de aprovechar el semáforo en rojo para mandar un audio, realizar una llamada o escribir un mensaje es sancionable.