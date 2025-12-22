Guía para despistados con la lotería: ¿Qué hago si pierdo un décimo premiado y lo intentan cobrar por mí?, ¿Y si metí el boleto sin querer en la lavadora?

Hoy es el día. El bombo de la lotería de Navidad volverá a girar en el Teatro Real de Madrid, desde donde se repartirán millones de euros por todo el país en uno de los sorteos más esperados del año. Como cada 22 de diciembre, la ilusión volverá a colarse en hogares, bares y administraciones de lotería desde bien temprando (9.00 horas).

Este año, la fortuna distribuirá un total de 2.772 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que en la edición anterior, cuando se repartieron 2.702 millones. El incremento del importe total viene acompañado también de un aumento en el número de series. El sorteo cuenta en esta ocasión con 198 series por cada número, cinco más que el año pasado, lo que eleva la cifra hasta los 1.980 décimos por número, la cantidad más alta de la historia del sorteo.

Esto significa que se han puesto a la venta más décimos y, por tanto, se prevé que haya un mayor número de ganadores en términos absolutos. Sin embargo, las probabilidades de resultar premiado no varían, ya que cada serie sigue estando compuesta por los 100.000 números habituales. Es decir, aunque haya más décimos circulando, las opciones matemáticas de ganar continúan siendo las mismas.

El sorteo mantiene su formato tradicional con dos bombos: el bombo grande, que contiene las 100.000 bolas con los números, y el bombo pequeño, en el que se introducen las 1.807 bolas correspondientes a los premios. Para que las probabilidades de ganar aumentaran, sería necesario reducir el número de bolas del bombo principal, algo que no ocurre. Por ello, la posibilidad de hacerse con el Gordo de Navidad sigue siendo de una entre 100.000, una probabilidad muy reducida. Lo que nunca escasea, sin embargo, es la ilusión, que se renueva año tras año entre los jugadores.

Con los nervios, las prisas o el ajetreo de estos días, puede darse una situación angustiosa: no encontrar el décimo. En ese caso, lo más importante es no entrar en pánico, ya que existen una serie de pasos que se pueden seguir tanto si el décimo se ha perdido como si ha sido robado.

El primer paso es interponer una denuncia ante la Policía Nacional o la Guardia Civil en la localidad donde se haya producido la pérdida o el robo. A continuación, y aportando copia de esa denuncia, se debe comunicar lo ocurrido a Loterías y Apuestas del Estado, preferiblemente por escrito. En esta notificación es fundamental adjuntar todas las pruebas posibles que acrediten que el décimo era de nuestra propiedad: una fotografía, un justificante de compra, un recibo o incluso otros décimos adquiridos al mismo tiempo con numeración correlativa. Por ejemplo, si se compraron los décimos del 1 al 7 y se pierde el número 3, resulta más sencillo demostrar la titularidad.

Si el décimo extraviado resultara premiado, el procedimiento es el mismo: denuncia y notificación a Loterías y Apuestas del Estado. Si, transcurrido un plazo determinado, nadie reclama el premio, existen sentencias judiciales que avalan que, aportando las pruebas suficientes, el legítimo propietario pueda llegar a cobrar la recompensa.

En el caso de que otra persona intente cobrar el premio con ese décimo, será necesario iniciar un procedimiento judicial para reclamar la titularidad, aportando todas las pruebas disponibles. Una situación poco frecuente, pero que la ley contempla para proteger los derechos del verdadero propietario del billete. Así que, si se encuentra un décimo por la calle hay que entregarlo en una comisaría o administración porque corre el riesgo de acabar en un juzgado.

No es la única duda que gira en torno a los décimos... ¿Si lo meto sin querer en la lavadora? Nuevamente la respuesta pasa por informar a Loterías y Apuestas del Estado. Serán ellos los encargados de evaluar si el décimo está en condiciones de ser cobrado. Si el deterioro es muy grande e impide ver alguno de los números, será la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre quien determine su validez.

Importante también dejar por escrito si el décimo es compartido. Sirve también una foto que se haya enviado por Whatsapp o una fotocopia del décimo para poder validar que, efectivamente, es compartido y nos pertenece una parte.

Hoy, los niños de San Ildefonso volveran a cantar los número bajo la atenta mirada de todo un país. Guardar los décimos con cuidado y dejar constancia de su propiedad puede evitar disgustos de última hora. Porque, aunque la probabilidad de ganar sea mínima, la ilusión sigue siendo el premio que cada 22 de diciembre toca a todos.