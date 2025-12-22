ITV 2026: el error en el cristal que puede suponer un problema a los asturianos

El 1 de enero de 2026 viene con múltiples novedades en lo que al ámbito de la conducción se refiere. El más comentado es, sin duda, la llegada de la baliza V-16, que será obligatoria a partir del mismo día de Año Nuevo. Este dispositivo, que sustituirá a los triángulos de emergencia, tiene como objetivo reducir la siniestralidad evitando de los ocupantes del vehículo accidentado deban abandonarlo para colocarlo y avisando al resto de conductores de la zona de que hay un vehículo averiado.

También, el mismo 1 de enero comenzará a aplicarse la nueva ordenanza que regulará la Zona de Bajas Emisiones que afectará a los vehículos sin etiqueta y regulará a aquellos dependiendo de la letra que tengan en la pegatina.

Y también serán miles los asturianos que tendrán que pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Hay un distintivo claro que demuestra si has cumplido con la ITV -Inspección Técnica de Vehículos-: la clásica pegatina visible en las lunas de los coches. Este distintivo indica si, a la hora de revisar tu vehículo a tiempo, se considera que cuenta con todo lo necesario para seguir circulando. Tener un coche suele requerir de un importante desembolso económico cada cierto tiempo. A los gastos comunes como el cambio del aceite, la gasolina o las revisiones periódicas se les une el arreglo de las averías puntuales que pueden surgir. Mantener el coche en un estado óptimo te ayudará a conducir de manera segura y pasar posteriormente las inspecciones a la primera. En un primer momento la ITV se llevaba a cabo con la única intención de asegurar la circulación por carretera, pero ahora resulta fundamental también comprobar las emisiones. Los encargados de llevar a cabo la revisión siempre tienen en cuenta una serie de aspectos básicos a los que deberás prestar más atención antes de acudir a la cita. Es posible que en tu vehículo se detecten fallos leves que no tengan por qué indicar la repetición de la evaluación -de hecho, los fallos leves otorgan el apto-, pero sí que tendrás que poner solución cuanto antes. Los fallos graves, sin embargo, te obligarán a llevar el coche al taller para evitar poner en peligro la seguridad vial -o por una cuestión nociva para el medio ambiente-.

En caso de que hayas pasado la inspección, se te otorgará la pegatina a modo de certificado, el “Distintivo de Inspección Técnica Periódica del Vehículo”. "No podrás pasar la ITV con una luna rajada, ya que el Reglamento General de Circulación es muy claro en este aspecto: “la superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule”, así como obliga al conductor a “mantener el campo necesario de visión”. Si esto no se cumple, la multa puede ascender hasta los 200 euros. Además, una fisura, impacto o simple deterioro visible del parabrisas está considerada como sanción grave durante la Inspección Técnica de Vehículos. Por tanto, será considerado como NO APTO para la circulación. Y eso no es todo: si las escobillas limpiaparabrisas tampoco funcionan, también supone un fallo grave de la inspección. ¿Qué hacer entonces? Muy sencillo: pedir cita para reparar el parabrisas, un proceso que en Carglass tan solo supone media hora. Es un hecho: con la luna rota no se puede pasar la ITV. Y es que un parabrisas roto dificulta mucho la visibilidad del conductor y los riesgos de tener una colisión se multiplican. Por no hablar de la protección que supone la luna ante inclemencias meteorológicas, insectos o altas o bajas temperaturas", apuntan desde Carglass, empresa especializada en la reparación de este tipo de problemas.