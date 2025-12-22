Las Juventudes Socialistas de Asturias exigen un congreso a Sánchez por los casos de acoso

Las Juventudes Socialistas de Asturias exigen a Pedro Sánchez la convocatoria de un Congreso Federal Extraordinario como respuesta política y orgánica a los "graves casos" de acoso y abuso de poder conocidos en las últimas semanas en el entorno del partido. "Es imprescindible asumir que estamos ante una crisis orgánica que exige respuestas orgánicas. Por responsabilidad histórica, por coherencia política y por lealtad al proyecto socialista creemos que hoy estar a la altura es abrir una profunda reflexión colectiva, democrática y profunda", dicen en la carta enviada al secretario general del PSOE y presidente de España.

Los jóvenes consideran "imprescindible" que los hechos sean puestos en conocimiento de la Fiscalía, porque "no hay matices. No hay excusas. No puede haber silencios. No hay cálculos políticos que valgan. En el PSOE no puede haber lugar para acosadores, puteros y machistas. Caiga quien caiga". En su opinión, la reacción socialista tiene que ser "clara y ejemplar". "No basta con declaraciones ni con gestos. Hace falta tolerancia cero, respuestas inmediatas y garantías reales. El PSOE no puede permitirse ni una sola duda en este terreno", insisten.

Por eso, afirman que un Congreso Federal Extraordinario "no es una enmienda al liderazgo ni una impugnación del proyecto político" que Sánchez encabeza, sino el órgano "que puede volver a crear un proyecto sólido, renovado y que recupera la credibilidad".

"Las Juventudes Socialistas de Asturias no queremos un PSOE a la defensiva. Queremos un PSOE valiente, coherente y capaz de mirarse a sí mismo para seguir siendo útil a la mayoría social. Afrontar este momento con claridad y determinación no debilita al partido. Lo fortalece", concluyen.