Las Juventudes Socialistas de Asturias exigen un congreso a Sánchez por los casos de acoso
"Queremos respuestas inmediatas, caiga quien caiga", afirma la organización en una carta
A. G.-O.
Las Juventudes Socialistas de Asturias exigen a Pedro Sánchez la convocatoria de un Congreso Federal Extraordinario como respuesta política y orgánica a los "graves casos" de acoso y abuso de poder conocidos en las últimas semanas en el entorno del partido. "Es imprescindible asumir que estamos ante una crisis orgánica que exige respuestas orgánicas. Por responsabilidad histórica, por coherencia política y por lealtad al proyecto socialista creemos que hoy estar a la altura es abrir una profunda reflexión colectiva, democrática y profunda", dicen en la carta enviada al secretario general del PSOE y presidente de España.
Los jóvenes consideran "imprescindible" que los hechos sean puestos en conocimiento de la Fiscalía, porque "no hay matices. No hay excusas. No puede haber silencios. No hay cálculos políticos que valgan. En el PSOE no puede haber lugar para acosadores, puteros y machistas. Caiga quien caiga". En su opinión, la reacción socialista tiene que ser "clara y ejemplar". "No basta con declaraciones ni con gestos. Hace falta tolerancia cero, respuestas inmediatas y garantías reales. El PSOE no puede permitirse ni una sola duda en este terreno", insisten.
Por eso, afirman que un Congreso Federal Extraordinario "no es una enmienda al liderazgo ni una impugnación del proyecto político" que Sánchez encabeza, sino el órgano "que puede volver a crear un proyecto sólido, renovado y que recupera la credibilidad".
"Las Juventudes Socialistas de Asturias no queremos un PSOE a la defensiva. Queremos un PSOE valiente, coherente y capaz de mirarse a sí mismo para seguir siendo útil a la mayoría social. Afrontar este momento con claridad y determinación no debilita al partido. Lo fortalece", concluyen.
- Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
- Mañana de caos circulatorio en Oviedo: atascos kilométricos en la 'Y' y en la AS-II por un mega control de la Guardia Civil
- Cuando una lluvia de millones acaba en pelea: este es el pueblo asturiano al que le tocó el Gordo de la Navidad y que terminó enfrentado por el destino de su fortuna
- Olas de hasta seis metros llegan hasta las puertas de las casas en Asturias, mientras que la cota de nieve baja a los 500 metros
- La AEMET alerta: temperaturas en negativo en Asturias y fuertes tormentas en los próximos días
- Ojo, conductores asturianos: ya no solo la baliza V-16 obligatoria, así es la nueva baliza V-27 o 'triángulo virtual' que publica el BOE
- Asturias, bajo el diluvio por el azote de la borrasca 'Emilia': toda la región está en alerta por fuertes lluvias y esta es la cantidad de litros de agua que caerá en solo doce horas
- La familia Masaveu invierte más de 14,7 millones para ganar peso en la multinacional energética EDP