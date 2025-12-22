Luz verde ambiental al horno eléctrico de ArcelorMittal en Avilés, clave para futuro de la siderurgia en Asturias

ArcelorMittal avanza en la tramitación de la acería eléctrica de Avilés, clave para la descarbonización de la compañía en Asturias y el mantenimiento de la actividad siderúrgica. No obstante, la multinacional aún no ha dado el visto bueno a la inversión.

La Comisión de Asuntos Medioambientales (CAMA) del Principado de Asturias, reunida ayer en Oviedo, dio el visto bueno a la declaración de impacto ambiental del proyecto de horno eléctrico de la acería de ArcelorMittal en Avilés, que de llevarse a cabo se sumaría al horno eléctrico que se está instalando en la acería de Gijón.

El proyecto se desarrollará en el interior de la factoría de Avilés y contempla la sustitución de uno de los convertidores de la acería LDA por un horno de arco eléctrico con una capacidad de 2,5 millones de toneladas de acero líquido. Esto permitirá a la acería operar de forma híbrida, combinando la ruta tradicional de horno alto-convertidor BOF con la nueva ruta eléctrica. La instalación resultante contará con un convertidor BOF (uno en operación y otro en espera) y un horno eléctrico (EAF), ambos alimentados por arrabio y chatarra, y en el caso del EAF, también por prerreducidos de mineral de hierro (DRI). Fuentes de ArcelorMittal señalaron que esta flexibilidad permitirá adaptar el mix de materias primas según los grados de acero a producir y las futuras homologaciones de producto, estimándose un consumo variable de arrabio, DRI y chatarra, con la posibilidad de alcanzar hasta un 100% de chatarra en el mix de carga.

La ruta eléctrica contará con la incorporación de un horno-cuchara, lo que reforzará la capacidad de la planta para producir aceros planos de alta calidad con una menor huella de carbono. El proyecto se completará con una nueva subestación eléctrica.