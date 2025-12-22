Malas noticas para los asturianos dentro de 48 horas por lo que confiesan en una encuesta: presencia de los familiares y “cuñaos"

Quedan solo 4 días para la cena de Nochebuena y una semana y media para la Nochevieja y los asturianos ya se preparan para esos días, engalanando sus hogares, viajando de vuelta a casa y reuniéndose con aquellos amigos que solo se pueden ver en determinadas fechas del año. Sin embargo, parece que más de la mitad de los asturianos no van a disfrutar realmente de ello...

La Navidad este año no será una época de amor y paz para el 51,4% de los asturianos, quienes afirman que no podrán disfrutar de las fiestas debido a la presencia de los familiares y amigos “cuñaos”, según una encuesta a 10.000 personas que una empresa de entretenimiento ha llevado a cabo con motivo de las fiestas. Este término – que vuelve a ser tema de conversación en las redes sociales esta Navidad– describe a las personas que imponen opiniones, lanzan comentarios inoportunos y desatan tensiones familiares durante las celebraciones.

Según los datos, el 51,6% de los encuestados indican que conocen a alguien que se ajusta al prototipo de “cuñao” con el que deberán coincidir una media de dos ocasiones durante estas fiestas; en su mayoría en día de Reyes y Nochebuena. Pocas ocasiones comparadas con el 31,5% qué pasará todas las reuniones navideñas con un familiar o amigo que define como “cuñao”. El 82,1% de los asturianos dice conocer a alguna persona que cumple con el estereotipo de “cuñao”, aunque solo un 9,6% reconoce serlo.

El estudio también ha resultado en un manual de “cuñao” que refleja todas las características recopiladas según los encuestados. Según el perfil trazado a partir de los datos del estudio, el prototipo de “cuñao” en Asturias suele ser un hombre (87%) perteneciente a la Generación X – nacido entre 1965 y 1980. Los asturianos también lo describen con una estatura de entre 1,60 y 1,70 metros, catalogado por los encuestados con una tendencia política de centro (50,8%) y con un atractivo promedio de 3,1 sobre 5.

Los principales conflictos con los “cuñaos” en la región derivan de que estos buscan imponer su opinión, con un 61% de los votos, tal y como se refelja en el análisis realizado tras la encuesta. Le siguen sus chistes y los “comentarios inofensivos” – que ellos suelen llamar “bromas” (44,2%) – normalmente asociadas a temas de mal gusto y sensible y la constante invasión de la privacidad hacia sus familiares y amigos (31,5%). De hecho, los encuestados admiten que, en situaciones desagradables creadas por esta figura, el 41% lo confrontan y el 40,3% le siguen el juego.

"La convivencia navideña con personas narcisistas implica presenciar su búsqueda constante de validación, un reflejo de una autoestima frágil, que suele eclipsar las necesidades del resto. Reconocer su inseguridad subyacente permite poner límites internos y preservar la estabilidad emocional durante las fiestas", expone Joan Gea, psicólogo y profesor de intervención sociocomunitaria.

Además, otro estereotipo que se asocia a la figura del “cuñao” es la tendencia a alardear de las virtudes que cree tener. En ese sentido, los encuestados consideran que estos presumen de dar buenos consejos de vida (69,4%); de destacar en tareas manuales como el bricolaje (40%); y de sus habilidades para la conducción (27,3%) y, en menor medida, para la cocina (14,3%), entre otros.

En cuanto a su presencia en Internet, el perfil del “cuñao” es principalmente activo Twitter/X (50%) y Facebook (35,7%), aunque cada vez más presente en plataformas más en tendencia: Instagram (23,8%) y TikTok (16,7%). Sin embargo, contrario a lo esperado, el 80,7% de los encuestados no lo califica de ‘trol en las internet.