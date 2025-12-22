Melchor paga peaje, y Asturias, penitencia

El Partido Popular de Asturias ha decidido este año que, para felicitar la Navidad, no hay nada mejor que tirar de ingenio, inteligencia artificial y una pizca (o un camión) de drama. El resultado es un vídeo en el que los Reyes Magos, camino de Belén, hacen una parada técnica en el Principado y confirman lo que algunos dicen: Asturias está fatal, pero fatal de verdad.

"Alegra esa cara, Melchor, que ya llegamos a Asturias", le anima uno de sus compañeros. Pero ¿cómo iba a alegrarla? El pobre Melchor solo podía pensar en el sablazo del peaje del Huerna, que ni la estrella de Oriente logra esquivar. Ni los Reyes Magos se libran de pasar por caja, para indignación de Baltasar: "Asturias cada año está peor".

La cosa no mejora cuando, siguiendo la estrella, se cruzan con varios paisanos que les reafirman en su teoría apocalíptica. Los pastorcitos, desesperados, cuentan que a una oveja casi la mata un lobo. La panadera, por su parte, no habla de panes ni de dulces navideños, sino de impuestos. "No hacemos más que trabajar y trabajar", lamenta, por si alguien dudaba de que la Navidad también es tiempo de quejas.

El desfile continúa y las desgracias se acumulan como regalos mal envueltos. Los Reyes escuchan reproches sobre las listas de espera sanitarias, el precio imposible de la vivienda y la falta de oportunidades laborales. Un buen hombre que fabrica botijos remata el cuadro con el clásico mantra: "Aquí no hay trabajo para los jóvenes". Curiosamente, nadie añade que tampoco hay trabajadores, pero no era el día para matices: el mensaje estaba claro y había que insistir.

La imagen que se transmite es la de una Asturias sumida en una especie de pesebre permanente, entre piedra, resignación y quejas encadenadas, donde todo va mal y, si no va peor, es porque todavía no ha llegado el siguiente peaje. Eso sí, siempre queda la esperanza. Los Reyes confían en el Niño (Jesús, no Álvaro), porque su madre, la Virgen María, asegura que "viene con un pan debajo del brazo". Un pan que, a este paso, habrá que partir en rebanadas muy finas para que llegue a todos.

El Partido Popular culmina así su felicitación navideña: una Asturias deprimida, enfadada y al borde del colapso, pero con fe en que alguien (preferiblemente que no sea recién nacido) lo arregle todo.