Mercaplana abre sus puertas

La Navidad en Gijón ya tiene fecha marcada en rojo para las familias. Mercaplana, el Salón de la Infancia y la Juventud, se prepara para levantar el telón de su 53ª edición y convertir, una vez más, el recinto ferial en un gran espacio de juego, aprendizaje y convivencia pensado para los más jóvenes de la casa.

Desde este lunes, 22 de diciembre, de 2025 al domingo 4 de enero de 2026 —con la excepción de los días 24 y 31 de diciembre—, Mercaplana abrirá cada tarde de 16.00 a 20.30 horas ofreciendo una alternativa de ocio educativo para disfrutar de las vacaciones navideñas en familia. Un evento ya consolidado en el calendario festivo asturiano que combina diversión, creatividad y valores sociales.

Un recorrido por el juego como herramienta de aprendizaje

Fiel a su filosofía, Mercaplana propone un recorrido por el juego como herramienta de aprendizaje. Los expositores participantes apuestan por actividades que fomentan el respeto al entorno, la cooperación, la curiosidad científica y la imaginación, acercando a niños y niñas a temáticas tan diversas como la sostenibilidad, la cultura, la tecnología o las tradiciones populares. Para dar cabida a esta amplia oferta, el salón ocupará numerosos espacios del recinto: el Pabellón 1 (Asturias), el Pabellón Sabadell Herrero, el Pabellón Unicaja Banco, los Pabellones 3 y 4 del Palacio de Congresos y sus lonjas, el Pabellón del Principado de Asturias, el Pabellón Central (5), el Pabellón de las Naciones (6) y una extensa zona exterior que conectará todas estas áreas.

Ambiente en Mercaplana. / PABLO SOLARES

Programación variada y ambiciosa

La programación será tan variada como ambiciosa. En el Pabellón de Asturias los visitantes podrán disfrutar de propuestas como Astur Láser Combat, un gran escape room, el Laberinto del Cuélebre, gymkanas, Pequelandia y talleres de ciencia, manualidades, idiomas y arqueología.

El Palacio de Congresos acogerá el Trono del Príncipe Aliatar, talleres creativos —desde alfarería hasta programación—, cine 360º, planetario 3D y actividades pensadas para los más pequeños, como la psicomotricidad infantil.

El Pabellón Central reunirá un circuito de seguridad vial, zonas educativas rurales, hinchables, circo bajo el tejado y talleres gastronómicos. En el Pabellón de las Naciones no faltarán el circuito de bicis, el Scalextric y nuevas áreas de hinchables, mientras que el Pabellón del Principado de Asturias apostará por el misterio y la emoción con Mercaterror. Por su parte, el Ayuntamiento de Gijón centrará su espacio en el medioambiente y la sostenibilidad, Unicaja en juegos tradicionales y deportivos, y Sabadell Herrero en juegos tradicionales en gran formato.

La zona exterior completará la experiencia con barcos teledirigidos, quads, un mini zoo y granja educativa y el siempre popular Mercatrén.

Precios asequibles

En cuanto a precios, Mercaplana mantiene una política asequible: la entrada general tendrá un coste de 5,50 euros (gratuita para menores de 3 años), habrá un lote de 10 entradas por 42,50 euros y las familias numerosas disfrutarán de un descuento del 50%, pagando 2,75 euros por entrada.

Con todo listo para su inauguración, Mercaplana vuelve a presentarse como un punto de encuentro intergeneracional, donde la ilusión infantil, el aprendizaje y la diversión se dan la mano para celebrar la Navidad de una forma diferente.

Gijón se prepara, un año más, para escuchar las risas que anuncian que Mercaplana ya está en marcha.