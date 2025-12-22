Mercaplana abre sus puertas
La 53ª edición del Salón de la Infancia y la Juventud abre hoy sus puertas y hasta el domingo 4 de enero brinda una completa oferta de ocio y diversión para disfrutar las vacaciones navideñas en familia
R. S.
La Navidad en Gijón ya tiene fecha marcada en rojo para las familias. Mercaplana, el Salón de la Infancia y la Juventud, se prepara para levantar el telón de su 53ª edición y convertir, una vez más, el recinto ferial en un gran espacio de juego, aprendizaje y convivencia pensado para los más jóvenes de la casa.
Desde este lunes, 22 de diciembre, de 2025 al domingo 4 de enero de 2026 —con la excepción de los días 24 y 31 de diciembre—, Mercaplana abrirá cada tarde de 16.00 a 20.30 horas ofreciendo una alternativa de ocio educativo para disfrutar de las vacaciones navideñas en familia. Un evento ya consolidado en el calendario festivo asturiano que combina diversión, creatividad y valores sociales.
Un recorrido por el juego como herramienta de aprendizaje
Fiel a su filosofía, Mercaplana propone un recorrido por el juego como herramienta de aprendizaje. Los expositores participantes apuestan por actividades que fomentan el respeto al entorno, la cooperación, la curiosidad científica y la imaginación, acercando a niños y niñas a temáticas tan diversas como la sostenibilidad, la cultura, la tecnología o las tradiciones populares. Para dar cabida a esta amplia oferta, el salón ocupará numerosos espacios del recinto: el Pabellón 1 (Asturias), el Pabellón Sabadell Herrero, el Pabellón Unicaja Banco, los Pabellones 3 y 4 del Palacio de Congresos y sus lonjas, el Pabellón del Principado de Asturias, el Pabellón Central (5), el Pabellón de las Naciones (6) y una extensa zona exterior que conectará todas estas áreas.
Programación variada y ambiciosa
La programación será tan variada como ambiciosa. En el Pabellón de Asturias los visitantes podrán disfrutar de propuestas como Astur Láser Combat, un gran escape room, el Laberinto del Cuélebre, gymkanas, Pequelandia y talleres de ciencia, manualidades, idiomas y arqueología.
El Palacio de Congresos acogerá el Trono del Príncipe Aliatar, talleres creativos —desde alfarería hasta programación—, cine 360º, planetario 3D y actividades pensadas para los más pequeños, como la psicomotricidad infantil.
El Pabellón Central reunirá un circuito de seguridad vial, zonas educativas rurales, hinchables, circo bajo el tejado y talleres gastronómicos. En el Pabellón de las Naciones no faltarán el circuito de bicis, el Scalextric y nuevas áreas de hinchables, mientras que el Pabellón del Principado de Asturias apostará por el misterio y la emoción con Mercaterror. Por su parte, el Ayuntamiento de Gijón centrará su espacio en el medioambiente y la sostenibilidad, Unicaja en juegos tradicionales y deportivos, y Sabadell Herrero en juegos tradicionales en gran formato.
La zona exterior completará la experiencia con barcos teledirigidos, quads, un mini zoo y granja educativa y el siempre popular Mercatrén.
Precios asequibles
En cuanto a precios, Mercaplana mantiene una política asequible: la entrada general tendrá un coste de 5,50 euros (gratuita para menores de 3 años), habrá un lote de 10 entradas por 42,50 euros y las familias numerosas disfrutarán de un descuento del 50%, pagando 2,75 euros por entrada.
Con todo listo para su inauguración, Mercaplana vuelve a presentarse como un punto de encuentro intergeneracional, donde la ilusión infantil, el aprendizaje y la diversión se dan la mano para celebrar la Navidad de una forma diferente.
Gijón se prepara, un año más, para escuchar las risas que anuncian que Mercaplana ya está en marcha.
- Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
- Mañana de caos circulatorio en Oviedo: atascos kilométricos en la 'Y' y en la AS-II por un mega control de la Guardia Civil
- Cuando una lluvia de millones acaba en pelea: este es el pueblo asturiano al que le tocó el Gordo de la Navidad y que terminó enfrentado por el destino de su fortuna
- Olas de hasta seis metros llegan hasta las puertas de las casas en Asturias, mientras que la cota de nieve baja a los 500 metros
- La AEMET alerta: temperaturas en negativo en Asturias y fuertes tormentas en los próximos días
- Ojo, conductores asturianos: ya no solo la baliza V-16 obligatoria, así es la nueva baliza V-27 o 'triángulo virtual' que publica el BOE
- El invierno irrumpe con fuerza en Asturias: la nieve corta la carretera de Covadonga a los Lagos y obliga a cerrar dos puertos de montaña
- Asturias, bajo el diluvio por el azote de la borrasca 'Emilia': toda la región está en alerta por fuertes lluvias y esta es la cantidad de litros de agua que caerá en solo doce horas