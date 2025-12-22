Navidad helada en Asturias: la Aemet alerta de la entrada de masas de aire "más frías de lo normal", con temperaturas bajo cero en gran parte de la región
El jueves festivo será el día más gélido en la región: los termómetros en Oviedo se desplomarán hasta los 0 grados, en Langreo y Cangas del Narcea hasta los 2 bajo cero, en Aller hasta los -3...
Este lunes está cerrado el puerto del Connio y las carreteras de los Lagos de Covadonga y La Cubilla, en Lena, y se necesitan cadenas en catorce altos de montaña
La Navidad será helada en Asturias. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alerta de que las masas de aire que entrarán en los próximos días por el Noroeste peninsular serán "más frías de lo normal". Así, para el jueves, el día más gélido, se esperan temperaturas mínimas en negativo en buena parte del Principado.
Oviedo descenderá al final del día, por primera vez este otoño-invierno, hasta los 0 grados; Langreo y Cangas del Narcea hasta los 2 grados bajo cero; Castropol, hasta los -3; Aller, hasta los -4... En la costa, el mercurio de los termómetros también bajarán bastante: Gijón, Avilés y Luarca hasta los 2 grados, Llanes hasta los 3, Ribadesella hasta los 4... Las máximas, por su parte, no superarán los 11 grados.
Nieve a partir de los 800 metros
A consecuencia del frente frío, la cota de nieve en la región volverá a descender el jueves hasta los 800 metros, pudiendo bajar más a lo largo del día. Este lunes la cota se sitúa en los 700-800 metros, aunque por la tarde ascenderá hasta los 900-1.000. De hecho, la Cordillera y los Picos de Europa están hoy en alerta amarilla por grandes acumulaciones de nieve por encima de los 900 hasta última hora del día.
Cadenas y puertos cerrados
Al igual que este domingo, la nieve está provocando hoy algunas complicaciones en las carreteras asturianas. Según datos del 112, sigue cerrado el puerto del Connio, en Cangas del Narcea, y las carreteras CO-4, entre Covadonga y Los Lagos, en Cangas de Onís, y la LN-8, entre Tuiza y el puerto de La Cubilla, en Lena.
Asimismo, se necesitan cadenas en catorce puertos: el Palo (Allande), Pozo de las Mujeres Muertas (Allande), Alto de Bustantigo (Allande), San Isidro (Aller), Leitariegos (Cangas del Narcea), Cerredo (Degaña), Alto del Campoillo (Degaña), Valdeprado (Degaña), Alto del Acebo (Grandas de Salime), Alto de Tormaleo (Ibias), San Lorenzo (Somiedo), Ventana (Teverga), Bustellán (Tineo) y Casa del Puerto (Tineo). También son necesarias cadenas en la AS-264, entre Sotres y el límite con Cantabria, en el concejo de Cabrales.
Fuerte oleaje
Al frío y la nieve se suma el temporal de mar. Tras un día de calma, todo el litoral asturiano vuelve a estar este lunes en alerta amarilla por fuerte oleaje. El aviso se prolongará hasta las 18.00 horas. El pasado jueves y viernes, la alerta fue mayor, naranja, lo que llevó a Emergencias a lanzar un aviso especial a los asturianos, pidiendo que se alejasen de playas y paseos marítimos. Durante estos días, la boya de Gijón registró una gran ola de 6,52 metros, que supuso la altura máxima contabilizada en la región.
El pronóstico de mañana
Para mañana, martes, la Aemet prevé "cielos nubosos o cubiertos. Brumas y probables bancos de niebla en la cordillera. Probables precipitaciones en el litoral por la tarde, que no se descartan en el interior. Cota de nieve a 1000-1200 metros, ascendiendo por la tarde a 1200-1400 metros. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Heladas débiles en cumbres. Viento del oeste en el litoral girando al final a flojo variable, y variable en el interior".
El tiempo para Nochebuena
Para el miércoles, día de Nochebuena, la previsión es parecida: "Cielos nubosos o cubiertos, con lluvias y chubascos débiles, que serán de nieve por encima de 1500 metros. Brumas y nieblas en zonas altas de la Cordillera. Temperaturas mínimas en ascenso en la Cordillera y con pocos cambios en el resto; máximas con pocos cambios. Heladas débiles en cumbres. Viento flojo de nordeste, que será moderado en el litoral".
La previsión para Navidad
Es el jueves, día de Navidad, el más frío de todo. Esto es lo que prevé: "Nuboso, tendiendo a intervalos nubosos con brumas y nieblas en zonas altas al principio. Probables precipitaciones débiles. Cota de nieve alrededor de 800 metros al principio, bajando. Temperaturas en descenso, localmente notable; la temperatura irá bajando a lo largo del día, produciéndose las mínimas al final. Heladas débiles generalizadas, salvo en el litoral, que pueden ser localmente moderadas. Viento del nordeste flojo a moderado al principio, tendiendo a variable".
