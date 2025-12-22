Asturias disfruta la Navidad y ya encara la semana más ilusionante del año, con la llegada de Nochebuena, día de Navidad y el remate final con Nochevieja. Días de reuniones, fiestas, comidas, cenas y, lo más importante, juntarse con los seres queridos.

Son muchos los asturianos que se van a convertir en anfitriones estos días y hay que tener todo listo para sorprender a los invitados. Este año, tanto Nochebuena como Nochevieja caen entre semana, pero, ¿estará el supermercado Alimerka abierto?

El propio supermercado ha emitido una nota informativa para avisar a lsoc lientes de los horarios especiales de sus superm,ercados estos días y de las novedad que va a traer. "Todos los supermercados Alimerka abrirán los días 24 de diciembre, Nochebuena y 31 de diciembre, Nochevieja, en horario de 9.00 a 15.00 horas. Asimismo, los lunes 22 y 29 de diciembre todas las pescaderías estarán abiertas en su horario habitual con el fin de facilitar las compras de los clientes en estas fechas tan especiales. Esta apertura obedece a nuestra firme apuesta por los productos frescos, un valor que nos distingue y que cobra especial relevancia en estas fechas navideñas".

PPor lo tanto los clientes podrán disfrutar el 24 y 31 de sus comprar en Alierka hasta el mediodía y comprar sus productos de pescadería para preparar comidas, cenas y apertivios que dejen con un buen sabor de bca a los invitados en estas fechas tan ilusionantes, donde la comida es, sin dduna, una de las grandes protagonistas.

Cabe recordar que el 1 de diciembre comenzaron los Navidays, la iniciativa central de la campaña, mediante la cual cada compra superior a 50 euros realizada con la Tarjeta Alimerka se convierte hasta el 5 de enero en una oportunidad para ganar más de 100.000 euros en vales de descuento, además de tres compras gratis durante un año y tres viajes a Nueva York. Los vales se entregan directamente en la línea de caja, mientras que para participar en los premios principales es necesario rellenar un cupón y depositarlo en la urna disponible en el establecimiento.

Entre las novedades más destacadas figura “El Rascón”, un rasca incluido en los roscones de Reyes de la marca, que ofrece premios tan atractivos como un viaje familiar a Disney World valorado en 12.000 euros o tres iPhone 16. Además, la compañía ha lanzado Navidad: la guía definitiva, una revista de diseño especial en la que Alimerka pone en valor su selección de productos frescos y de bodega. La publicación incluye recetas, ideas de decoración y recomendaciones de artículos. Se distribuirá junto con la prensa regional, mediante buzoneo, en los supermercados y también en formato digital a través de alimerka.es, alimerkaonline.es y la app.

Durante estas semanas, Alimerka refuerza su servicio de encargos especiales en todas las secciones de frescos —carnicería, pescadería y charcutería—, permitiendo reservar con antelación productos de temporada o solicitar bandejas preparadas de embutidos y quesos. También sigue activo el servicio tradicional de deshuesado, loncheado y envasado de jamones. Para facilitar aún más la organización de las comidas festivas, la compañía ha preparado una gama de lotes navideños compuestos por vinos seleccionados, quesos, embutidos y otras propuestas ideales para regalar o compartir.