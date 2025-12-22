El segundo quinto premio del sorteo de la Lotería de Navidad deja 60.000 euros en Gijón: "Llevamos tres años seguidos dando alegrías"
"Tenemos la satisfacción de haber cumplido otra vez", dice Borja Muñiz, responsable de la administración Nº 5 de la ciudad, que vendió el número 60.649
Demi Taneva
El número 60.649 ha resultado agraciado con el segundo de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie. El premio, muy repartido, ha sido vendido en Gijón, entre otros sitios. La administración ubicada en la calle Palacio Valdés vendió una serie completa (10 décimos). En total, se han repartido 60.000 euros en Gijón.
La Administración N°5 de Gijón celebra así su quinto premio: “Llevamos 3 años seguidos dando premios y todavía quedan unos cuantos por salir, pero ya tenemos la satisfacción de haber cumplido otro año más”, admite Borja Muñiz, responsable de la Administración.
El número fue cantado a las 10.40 horas en el tercer alambre de la cuarta tabla y se ha vendido en su mayor parte en Roquetas de Mar, Almería, (45 series), las mismas que en Málaga y en Pontevedra. Otras 38 series se han vendido en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que el resto se ha repartido por casi una treintena de localidades.
Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.
Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.
Consulta aquí si tu décimo está premiado y todos los resultados de la Lotería de Navidad 2025.
- Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
- Mañana de caos circulatorio en Oviedo: atascos kilométricos en la 'Y' y en la AS-II por un mega control de la Guardia Civil
- Cuando una lluvia de millones acaba en pelea: este es el pueblo asturiano al que le tocó el Gordo de la Navidad y que terminó enfrentado por el destino de su fortuna
- Olas de hasta seis metros llegan hasta las puertas de las casas en Asturias, mientras que la cota de nieve baja a los 500 metros
- La AEMET alerta: temperaturas en negativo en Asturias y fuertes tormentas en los próximos días
- Ojo, conductores asturianos: ya no solo la baliza V-16 obligatoria, así es la nueva baliza V-27 o 'triángulo virtual' que publica el BOE
- El invierno irrumpe con fuerza en Asturias: la nieve corta la carretera de Covadonga a los Lagos y obliga a cerrar dos puertos de montaña
- Asturias, bajo el diluvio por el azote de la borrasca 'Emilia': toda la región está en alerta por fuertes lluvias y esta es la cantidad de litros de agua que caerá en solo doce horas