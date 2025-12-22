El segundo quinto premio del sorteo de la Lotería de Navidad deja 60.000 euros en Gijón: "Llevamos tres años seguidos dando alegrías"

El número 60.649 ha resultado agraciado con el segundo de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie. El premio, muy repartido, ha sido vendido en Gijón, entre otros sitios. La administración ubicada en la calle Palacio Valdés vendió una serie completa (10 décimos). En total, se han repartido 60.000 euros en Gijón.

La Administración N°5 de Gijón celebra así su quinto premio: “Llevamos 3 años seguidos dando premios y todavía quedan unos cuantos por salir, pero ya tenemos la satisfacción de haber cumplido otro año más”, admite Borja Muñiz, responsable de la Administración.

El número fue cantado a las 10.40 horas en el tercer alambre de la cuarta tabla y se ha vendido en su mayor parte en Roquetas de Mar, Almería, (45 series), las mismas que en Málaga y en Pontevedra. Otras 38 series se han vendido en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que el resto se ha repartido por casi una treintena de localidades.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.