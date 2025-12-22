Sekuens impulsa la transformación industrial de Asturias

Asturias ha pisado el acelerador del desarrollo económico y la innovación. No solo es que las empresas regionales fueran el año pasado las que más elevaron el gasto en proyectos de investigación y desarrollo, sino que desde la Administración han sabido plantar la semilla adecuada para que cada vez más compañías externas vean en el Principado el territorio ideal para hacer germinar sus proyectos, como demuestra la reción grabación de "Los Juegos del Hambre" en Somiedo. Lo hicieron primero con la industria de Defensa y la manufactura avanzada y ahora quieren repetir con las tecnologías alimentarias y el cine.

Y de todo ello está detrás la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana (Sekuens), cuyos responsables –David González, director ejecutivo; Inés Seijo, responsable del área de Crecimiento, Inversión y Atracción Empresarial; y Jaime Fernández, responsable del área de Nuevo Conocimiento, Transferencia e Innovación– participaron en un encuentro organizado por LA NUEVA ESPAÑA para abordar, también con la presencia de Juan Antonio Tébar, director de Políticas de Innovación del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), las enormes posibilidades y potencialidades de la región.

Presidida por el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, la agencia se encarga del desarrollo, gestión y certificación de un sinfín de ayudas financieras que el Principado pone a disposición de las empresas para apoyar sus proyectos de innovación empresarial, pero también de investigación y desarrollo. En paralelo, trabaja en el desarrollo industrial y económico de Asturias a través de la atracción de inversiones y la puesta en marcha de polos tecnológicos con infraestructuras singulares. Ahí está el proyecto del Centro de Innovación Carrio, ubicado en un antiguo pozo minero lavianés, o la bioincubadora de La Corredoria. El objetivo es sencillo: dotar a la región de las infraestructuras necesarias y claves para atraer compañías que inviertan y se asienten en el Principado.

Es decir, su misión va mucho más allá de ser simplemente una herramienta de conexión entre las empresas y la administración: "Imaginamos cómo va a ser la Asturias de dentro de diez años", explica David González. Un objetivo nada sencillo teniendo en cuenta la incertidumbre geopolítica y tecnológica que existe actualmente. Sin embargo, esta visión a largo plazo, permite a la agencia potenciar aquellos sectores que más posibilidades de desarrollo tienen. Así lo hicieron, por ejemplo, con la industria de la Defensa. "Hace tres años que trabajamos en ello", reconoce su director. Este es el gran reto, ver la potencialidad de crear o impulsar determinadas industrias.

En esta búsqueda de atracción de inversores, Sekuens realizan una ingente labor para "entender la forma de negociar y la cultura de los inversores extranjeros", indica Inés Seijo. Fundamental también es dar solidez a las empresas locales y contar con el suelo industrial necesario para la instalación de estas nuevas compañías. Para facilitar la localización de estos terrenos, la agencia cuenta con el buscador LINEA (Localizador de Espacios Industriales de Asturias) con información sobre parcelas disponibles a lo largo de todo Asturias.

"Damos a los proyectos un tratamiento casi personalizado porque no todos son iguales. Lo que nos permite una región como Asturias, en el que el 70 por ciento de la población está en el centro, es esa cercanía. Tenemos una fuerza enorme porque conocemos muy bien las empresas, a los empresarios y sus procesos productivos", asegura David González. E insiste: "En Sekuens tenemos 56 profesionales muy técnicos, y es un valor que después de 40 años es muy importante. Somos capaces, manteniendo un riesgo, de apostar por una tecnología y ver por dónde va a ir el mundo".

El avance de la IA

"Ahora mismo hay proyectos en zonas de alto desarrollo tecnológico como Estados Unidos o China que buscan aplicar la Inteligencia Artificial para acelerar los avances científicos y tecnológicos, que es lo que te da poder como país y región. Nosotros queremos replicarlo a nuestra escala", adelanta González. Porque "hay procesos que seguimos haciendo de manera muy clásica, pero todo el proceso de diseñar un experimento no lo tiene porque hacer el investigador, lo pueden hacer algoritmos. Eso multiplicaría por 50 o 60 la velocidad a la que sacamos nuevos desarrollos tecnológicos".

En Sekuens, por ejemplo, ya utilizan algoritmos de IA en su día a día. "No podemos darle la espalda al cambio porque si no quedamos descolgados", insiste González. Y las empresas asturianas también apuestan cada vez más por esta tecnología. "Un 50 por ciento de las solicitudes que nos llegan para las ayudas llevan las palabras Inteligencia Artificial", reconoce Jaime Fernández. El responsable de Nuevo Conocimiento, Transferencia e Innovación asegura que "se aventura un cambio de paradigma, y la IA va a acelerar muchísimo la inversión".

Esta labor de búsqueda de nuevos proyectos de interés, la realizan a la vez que gestionan las ayudas y dan solidez a las empresas locales. Sekuens se apoya en esta labor en distintos organismos, como los centros tecnológicos, los puertos asturianos o Icex España, una entidad pública cuya misión es promover la internacionalización de las empresas españolas para contribuir a su competitividad y aportar valor a la economía en su conjunto. "Además, si vemos un país que tiene un sector que nos interesa especialmente –ahora estamos trabajando con Alemania por el sector de la Defensa, en la búsqueda de proveedores, contratamos una colaboración específica", explica Seijo.

Más allá de la atracción de nuevas empresas, "está demostrado que más del 80% de las inversiones de un territorio son reinversiones". "El hecho de conocer bien sus líneas de trabajo y estar acompañándolas en el despliegue de los proyectos que subvencionamos, nos permite entender bien sus necesidades e intereses", añade.

Sekuens gestiona 8 ayudas dirigidas a la inversión empresarial y la promoción de infraestructuras empresariales y 14 convocatorias enfocadas en la I+D+i, quevan dirigidas tanto a empresas como a centros de investigación. Están destinadas tanto a la digitalización, a la hiperautomatización, a la transferencia tecnológica y, sobre todo, a la contratación y atracción de investigadores. Asimismo, con el apoyo de Sekuens, desde 2020 se han creado y consolidado en Asturias dieciséis centros de I+D+i empresarial, que además de mejorar la competitividad de las empresas actúan como elemento tractor de la economía regional.

España, país puntero en I+D+i

No obstante, en este arduo trabajo no están solos. Sekuens va de la mano del CDTI, la agencia nacional de financiación de la innovación. "Apoyamos a entidades españolas para participar en programas europeos como ‘Horizon’. Aquí hay que decir que España ostenta el tercer lugar en cuanto a retorno, solo por detrás de Alemania y muy cerquita de Francia, lo que supone que al año vienen del orden de 700 y 800 millones de euros a las entidades españolas que hacen I+D a nivel puntero", señala Juan Antonio Tébar. Además, también promocionan y mantienen la relación con el territorio. "Nuestro trabajo es que ningún proyecto de interés se quede sin financiación", añade.

El CDTI moverá este año más de 500 millones en subvenciones específicas relacionadas con el sector de la Defensa. "Asturias tiene todas las oportunidades, pero si hay algo significativo, en la coyuntura actual, sin duda hay que pensar en el sector de Defensa. Además, desde abril de este año con la aprobación del ‘Plan Industrial y Tecnológico para el sector de la Defensa y la Seguridad’, con el famoso incremento el gasto en PIB, lo que está claro es que hay un incremento de inversión en tecnologías de estas características y ese es un vector que entre todos tenemos que explotar", opina Tébar.

Precisamente, señala, desde CDTI tuvieron claro desde el primer momento que estas subvenciones tenían que tener una visión territorial, "apoyándonos en los famosos Corredores de la Defensa, como el Corredor de la Plata". "Con la oportunidad que nos ofrece esta actividad en defensa y seguridad para reindustrializar e intentar solucionar el problema de la España vaciada", insiste. Tébar defiende, además, que estas tecnologías deben verse desde una perspectiva dual. Es decir, "hay tecnologías, Inteligencia Artificial, cuántica, materiales avanzados que puedes utilizar para desarrollar componentes de un sistema de armas o para el transporte colectivo, o para gestión de un sistema sanitario".

"Debemos conseguir soberanía tecnológica, reindustrializar y crear valor en el territorio", defiende el director de Políticas de Innovación del CDTI.

Proteínas nanoencapsuladas

Otro sector que siempre ha sido indispensable en la región, pero que ha sabido adaptarse en los últimos años es la industria agroalimentaria. Asturias realizó en su momento una estrategia, explica Jaime Fernández, para "centrarnos en qué somos buenos, en qué sectores tenemos y dónde podemos apostar esa I+D. Y sectores como la agroalimentación, también la industria inteligente, la economía y circularidad.... Era relevantes".

"Es público que tenemos dos empresas que se vienen a Asturias a fabricar ingredientes funcionales como proteínas naturales nanoencapsuladas o a desarrollar nuevos modelos de negocio basados en entomología. Un ejemplo de visión y colaboración con otros agentes económicos de la región, como CAPSA", destaca David González. La industria agroalimentaria cambia, sostiene el director de Sekuens, sobre todo porque "la regulación y la sociedad piden y exigen alimentos saludables y obtenidos mediante métodos de fabricación sostenibles. A eso hay que darle una solución, y esta debe ser natural y que las empresas sigan teniendo el máximo nivel de calidad. Ahora hay unas startups con una tecnología muy buena, probada a nivel laboratorio, que tienen esa capacidad. ¿Qué pasa? Que para que esa starup salga al mercado necesita fabricar toneladas y para eso necesitas ingeniería, fabricación, innovación... Y eso es lo que tiene Asturias".

"La evolución de Asturias es constante y creciente con respecto a Europa. Eso indica que la financiación que viene se queda en la región, que se crea talento", destaca Juan Antonio Tébar. Esta parte, la de atraer a profesionales es ahora más fundamental que nunca, pues "en áreas STEM cada vez se necesita gente más formada".

Es decir, el desarrollo tecnológico asturiano no parece, por el momento, estar cerca del límite. Asturias seguirá, por tanto, intentando avanzar el futuro y Tébar advierte: "Vamos a ver robots caminando por las calles y en nuestras casas antes de lo que pensamos".