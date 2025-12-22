El tercer premio del sorteo de la Lotería de Navidad deja 50.000 euros en Oviedo

El número 90.693 ha resultado agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 500.000 euros a la serie. En Oviedo, en la calle Jovellanos, se ha vendido un décimo suelto (con un premio de 50.000 euros).

El número fue cantado a las 11.12 horas en el cuarto alambre de la quinta tabla. El número ha sido vendido en multitud de administraciones, sobre todo en Santafé (Granada), con 50 series, e Igorre (Vizcaya), con 48, además de Alicante, A Coruña y Sant Boi de Llobregat (Barcelona). También se ha vendido en Chiclana de la Frontera (Cádiz), Chantada (Lugo), Talavera La Real (Toledo) y Huelva, entre muchas otras.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.