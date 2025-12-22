El tercer quinto premio de la Lotería de Navidad deja 12.000 euros repartidos en Gijón y Oviedo

El 77.715 ha sido otro de los quintos premios cantados este lunes en el Teatro Real como parte del Sorteo Extraordinario de Navidad y está retribuido con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo. Este quinto premio ha tocado en Gijón y Oviedo (entre otros muchos sitios). En Gijón, en la calle Gran Capitán (La Calzada) y en Oviedo en la calle Jovellanos, en una administración abonada a la suerte cada año.

La administración de la calle gijonesa Gran Capitán, en La Calzada, vuelvió a dar suerte. Si la pasada Navidad repartió tres décimos del cuarto premio, esta vez fue un quinto premio. Falta por concretar cuántos han despachado. "Lo que nos interesa es repartir ilusión", afirma Aylin Torres, titular de la administración, a la espera de la llegada del cartel oficial. Y, quién sabe, si de más suerte. "¿Dejaría un Gordo aquí olvidado?", bromeaba una clienta.

El Estanco de la Suerte de Oviedo celebra su quinto y tercer premio / Luisma Murias

En Asturias también vendió este premio la popular administración de Oviedo del Estanco de la Suerte.

Ha sido el tercero de los quintos premios. Ha salido a las 11:06 horas y se ha vendido sobre todo en Aranda de Duero (Burgos) y en Zaragoza.

Otras series se han vendido en Elda (Alicante), San Lorenzo del Escorial (Madrid), Fisterra (A Coruña), Mérida y Villanueva de la Serena (Badajoz), Madrid, Pamplona, y Palma de Mallorca, entre otros lugares.