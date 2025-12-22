Aún estás a tiempo de que te toque el Gordo de la Lotería de Navidad: el lado del bolsillo en el que tienes que guardar el décimo

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 ha arrancado este lunes 22 de diciembre a las 9.08 horas en el Teatro Real de Madrid. Este año, reparte un total de 2.772 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado. Cada serie distribuye en premios 14 millones de euros y, en total, se reparten 30.301.920 premios.

Para el Sorteo de Navidad, la emisión consta de 198 series (cinco más que el año anterior) de 100.000 números cada una, ascendiendo a un total de 3.960 millones de euros. El 70% de dicha emisión se destinará a premios, por lo que este año el Sorteo de Navidad repartirá 2.772 millones de euros en premios, 70 millones más.

El primer premio, conocido popularmente como el 'Gordo' de Navidad, tiene un importe de 4 millones de euros por serie, mientras que el segundo premio asciende a 1.250.000 euros por serie y el tercero se sitúa en 500.000 euros por serie. También destacan dos cuartos premios (200.000 euros por serie) y ocho quintos (60.000 euros por serie).

En torno a las 7.00 horas se han abierto las puertas del Teatro Real para permitir la entrada a los medios de comunicación acreditados, los niños y niñas de la Residencia-Internado de San Ildefonso de Madrid, encargados de repartir la suerte, y el personal que interviene en la celebración del sorteo. Una media hora después comenzaban a entrar los primeros asistentes, que iban ocupando sus sitios en el patio de butacas del coliseo madrileño.

Ya pasadas las 8.30 horas del 22 de diciembre, se ultimaban los detalles y preparativos para la celebración del Sorteo de la Lotería de Navidad en el Teatro Real de Madrid, ubicado en la plaza de Isabel II. A las 8.57 horas se ha introducido la segunda tanda de bolas de números en el bombo grande y, tras concluir dicho llenado, se ha cerrado con llave a las 9.00 horas. Hay dos tipos de bolas, las de los números que son 100.000, y las de los premios, 1.807, todas ellas fabricadas en madera de boj.

Muchos de los compradores asturianos de la Lotería de Navidad 2025 reconocen que son supersticiosos y que hacen algún ritual para llamar a la fortuna. Algunas de los más populares son: Comprar números relacionados con alguna desgracia, ya que existe la creencia de que los lugares que han tenido mala suerte a lo largo del año, el día del Sorteo de la Lotería de Navidad la fortuna les visita o incluso llevar una moneda de oro en el bolsillo junto al décimo el mismo día del sorteo. ¿Funciona? La verdad es que solo hay una forma de averiguarlo.