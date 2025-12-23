Acuerdo en el plan de ajuste de Ence: saldrán un máximo de 57 trabajadores en Navia, Pontevedra y Madrid
El recorte en Asturias afectará a personal de las oficinas centrales
Ence ha llegado a un acuerdo de ajuste de plantilla con la representación legal de los trabajadores que contempla la extinción de contratos de trabajo de hasta un máximo de 57 empleados. Este procedimiento de despido colectivo afecta a los centros de trabajo de la biofábrica Pontevedra, a las oficinas centrales Galicia y a las oficinas centrales de Navia y Madrid.
El acuerdo establece que la ejecución de las medidas extintivas podrán llevarse a cabo desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027, correspondiendo a Ence la determinación de las fechas concretas de la ruptura de los contratos. El citado acuerdo ha sido comunicado en el día de hoy a la autoridad laboral competente y a la comisión negociadora del mismo.
Esta medida de ajuste forma parte del plan de eficiencia y competitividad del que Ence informó el pasado 28 de octubre de 2025. Este plan se desarrollará en el período 2025- 2027 apoyado en dos pilares principales: la implantación de soluciones de inteligencia artificial, reingeniería y automatización de procesos, y la racionalización de sus procesos operativos. Entre todas sus líneas de actuación, el plan de eficiencia y competitividad tiene un potencial de ahorro anual en "cash cost" de aproximadamente 22 euros por tonelada y una salida de caja estimada en 20 millones de euros a desembolsar en el transcurso de los próximos dos años. "El acuerdo alcanzado supone un paso importante para el cumplimiento de estos objetivos", señalaron fuentes de Ence.
