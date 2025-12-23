Agenda: qué hacer hoy 23 de diciembre en Asturias

Oviedo

Presentación de un cuento de divulgación científica

El Club acoge a las 19.00 horas un coloquio navideño en torno al cuento "Keni, la pequeña ballena", escrito por Alejandro Avello, etólogo, escritor, divulgador científico y storyteller de National Geographic. Le acompañarán Alba Ciordia (invitada especial), fundadora de la marca ecológica de "The Doog Life", además de escritora y creadora digital especializada en bienestar canino con una comunidad en redes de más de casi un millón de seguidores. En la imagen, Alejandro Avello junto a Santa María del Naranco.

Escuela de Música

El salón de actos de la Escuela Municipal de Música "María Teresa Prieto" acoge dos conciertos de los alumnos. A las 18.00 horas tendrá lugar un concierto del aula de piano, a cargo de las profesoras Isabel Collía y Silvia Velarde. A las 19.30 horas está previsto un concierto del aula de Trombón y Tuba dirigido por el profesor Juan Fuego. Acceso libre.

¿Quieres hacer planes? Recibe todas las tardes en tu correo (antes que nadie) la guía de ocio más completa de Asturias Apúntate aquí

Cine

El teatro Filarmónica alberga la proyección de la película "Los que se quedan", una producción estadounidense de 2023 dirigida por Alexander Payne, con una duración de 130 minutos. El largometraje no está recomendado para menores de 12 años. Entrada libre.

Matadero Uno

La escritora Rosario Neira presenta a las 19.00 horas en la librería Matadero Uno (Plaza de Riego, 1) su obra "Hilar el tiempo", acompañada por Leopoldo Sánchez Torre. Entrada libre.

Bebecuentos

La biblioteca de San Lázaro es escenario a las 18.00 horas del bebecuentos "Frío, frío" de la compañía "Tras la puerta títeres". Con aforo limitado a dos personas adultas por niño e inscripción previa obligatoria.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Mercado de Navidad

El Mercado de Artesanía se instala en la Plaza de la Catedral, donde vecinos y visitantes pueden disfrutar de puestos con productos hechos a mano, piezas únicas y artículos tradicionales, y permanece abierto de lunes a domingo en horario continuo de 12.00 a 20.00 horas. Por su parte, el Mercadillo de Navidad se ubica en la Plaza Porlier y ofrece un ambiente plenamente navideño con regalos, decoración y propuestas para todos los gustos, pudiendo visitarse también todos los días de 12.00 a 20.00 horas, desde el 28 de noviembre hasta el 6 de enero. Además, hasta el 23, continúa el mercado de Milicias Nacionales.

Museo de Bellas Artes

El Museo de Bellas Artes de Asturias abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Exposición de belenes

El belén instalado en Trascorrales podrá visitarse del 29 de noviembre al 6 de enero, con la colaboración de la Asociación Belenista de Oviedo, en horario de lunes a viernes de 11.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.00, y sábados, domingos y festivos de 11.30 a 21.00; los días 24 y 31 de diciembre abrirá solo por la mañana, de 11.30 a 14.30, mientras que el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero será en horario de tarde, de 17.00 a 21.00, con entrada libre.

Gijón

Mercaplana

Hasta el 4 de enero se celebrará, en el recinto ferial Luis Adaro, el Salón de la Infancia y la Juventud, Mercaplana, con numerosas actividades para toda la familia. Horario: de 16.00 a 20.30 horas.

Asociación Belenista de Gijón

Se puede realizar la VII Ruta de Belenes "Villa de Jovellanos". Además, se puede visitar el belén "El pesebre de los mares" en la capilla de San Esteban del Mar, en El Natahoyo. Asimismo, puede visitarse el belén monumental "Las Carolinas" en el Antiguo Instituto. Los horarios son de lunes a sábado de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Domingos, de 12.00 a 14.00 horas. También se puede ver el belén "Una aldea asturiana" en Los Fresnos, en el horario del centro comercial. El belén del Jardín Botánico se podrá ver hasta el 6 de enero, de martes a domingo de 10.00 a 18.00 horas.

Festival Semana Mágica

Continúa el Festival Internacional Semana Mágica, que se prolongará hasta el 4 de enero. A las 13.00 y a las 20.00 horas, "Sasha & Connie" ofrecerán un espectáculo en el paseo de Begoña. En caso de lluvia, tendrán lugar en la Escuela de Comercio.

Festival "Pequecinema"

A las 12.00 horas, en el centro municipal integrado de El Llano, habrá varias proyecciones de cortometrajes de cine infantil y familiar en el marco del festival "Pequecinema".

Antiguo Instituto

Hasta el 25 de enero de 2026, se puede ver una muestra sobre Melquíades Álvarez.

Palacio de Revillagigedo

Hasta el 28 de diciembre se podrá visitar la exposición "La pintura contemporánea en la Colección Unicaja (1865-2000)".

Jardín Botánico Atlántico

A las 12.30 y a las 16.30 horas, tendrá lugar la obra de teatro infantil "Navidades con sabor a cuento", enmarcada en la programación navideña del Jardín Botánico Atlántico.

Laboral Centro de Arte

Hasta el 2 de mayo de 2026 se podrá ver la exposición "Huele a parentesco", de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Hasta el 21 de marzo de 2026 estará la muestra "El Bosque", de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

CMI La Arena

Hasta el 9 de enero se puede ver la XXXV Muestra Man Ray de Fotografía.

Fundación Alvargonzález

Se puede ver la exposición de pintura "Naturaleza viva", de Patricia Suárez. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Y sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrán ver las muestras "Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990" y "Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Evaristo Valle

Hasta el 18 de enero de 2026, la muestra "Circum", de Juan Antón. La exposición "Guzmán y alrededores", del fotógrafo Roberto Molinos, podrá visitarse hasta el 15 de febrero. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Barjola

Se podrá visitar "Gas, óxido, sal", de Tania Blanco, el proyecto ganador del premio Museo Barjola. Además, se puede ver la exposición "La mirada de Tofiño", de Vicente Tofiño. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Se puede ver "Tramares", la nueva exposición de Kike Garcinuño y Kiko Miyares. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares

Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Sociedad Cultural Gesto

Hasta el 16 de enero de 2026 se podrá visitar la exposición "La Colectiva 27", en el hotel Abba Playa Gijón.

Galería Aurora Vigil-Escalera

Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

"Cortexu del Nataliegu"

A las 18.30 horas, con salida de la iglesia vieja de Sabugo hará su salida el Cortexu del Nataliegu. Recorrerá: el parque del Muelle, calle La Fruta y plaza de España. Habrá bailles y ofrenda al Nataliegu, con una representación teatral a cargo del Grupo Santa Bárbara. Les acompañarán el anguleru y otros personajes tradicionales navideños.

Teatro musical de títeres familiar: "La bruja rechinadientes"

A las 19.00 horas, en el teatro Palacio Valdés, tendrá lugar una representación de teatro de títeres inspirada en los tradicionales cuentos de brujas y en el folclore. A cargo de la compañía "Katua&Galea Teatro", el espectáculo ha recorrido con éxito toda la geografía española y ha sido reconocido con cuatro candidaturas en los XVIII Premios Max de las Artes escénicas. El precio de la entrada es de 12 euros en platea y primera planta del teatro, y 10 euros en la segunda planta.

"Hoy se sale" especial Navidad

De 10.00 a 14.00 horas, en el Local Social Abierto (C/ José Cueto, 46), el programa municipal de ocio alternativo gratuito oferta una programación especial de actividades gratuitas durante la Navidad. Habrá talleres, juegos de mesa, cerámica, manualidades, bingo, creación de cuentacuentos, deportes y no faltarán los villancicos y bailes._De 12.15 a 13.45 horas tendrá lugar el taller "Emocionario’: el semáforo de las emociones"

El Espacio de Lectura juvenil propone "Historias Ilustradas"

De 18.00 a 20.00 horas, en el edificio Fuero, el dibujo y la narrativa visual toman el protagonismo del Espacio de lectura. Se trata de un nuevo taller creativo que invita a jóvenes de Avilés a transformar sus lecturas en viñetas y personajes propios. para confeccionar "Historias Ilustradas". No es necesario inscribirse ni llevar material.

Exposición de belenes en Camposagrado

El palacio de Camposagrado acoge la exposición colectiva de Nacimientos de Avilés, que cumple su 27.ª edición. La entrada es libre y gratuita. Estará abierta al público de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Mercadillo navideño en Las Meanas

Los puestos del tradicional mercadillo navideño de Las_Meanas abrirá de 11.30 a 21.00 horas.

Navidad en Avilés

El Recinto "N’Avilés", Ciudad de la Navidad’, ubicado en la pista de La Exposición, ofrece un espacio festivo con pista de hielo, la casa de Papá Noel, hinchables, atracciones feriales, zona gastronómica y carpa de actividades. Estará abierto de 17.00 a 22.00 horas. La casa de Papá Noel abre de 18.00 a 21.00 horas. El precio de los tiquets es de 4 o 5 euros, según las atracciones.

Tren Navideño en Avilés

El Tren Navideño, con salida y llegada en la plaza de España, realizará recorridos por la ciudad de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

Exposición de "Aviadores de la República" en el CMAE

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE (C/ Llano Ponte), acoge la exposición "Aviadores de la República" organizada por la Asociación de Aviadores de la República (ADAR) para celebrar el 50º aniversario de la entidad. Participa también en el acto el secretario de ADAR, Eduardo de Bergia. Podrá visitarse hasta el 15 de febrero de manera gratuita los martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a domingo 18.00 a 21.00 horas.

"Mariscal dialoga con Miranda", ampliada hasta el 11 de enero

En la Casa de Cultura de Avilés, hasta el 11 de enero, Javier Mariscal expone las 39 piezas resultado de su intervención artística sobre alfarería de Miranda, en el marco del 30.º Certamen San Agustín de Cerámica. Las piezas que protagonizarán esta muestra son el resultado del proyecto de creación artística desarrollado por Mariscal en la Factoría Cultural sobre piezas de cerámica de Miranda creadas por Luis Cora, Orlando Morán y Pablo Hugo Rozada. Abre de lunes a sábados, en horario de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Los

domingos y festivos lo hace de 9.00 a 14.00 horas.

Exposición colectiva de Navidad en la galería Amaga

La galería de arte Amaga acoge hasta el 14 de enero una exposición colectiva de Navidad. Entre los artistas que participan en la muestra se encuentran: Juan Zaratiegui, Encarnación Domingo, Pedro Lombardía de Lillo, Ángel Saracho, Víctor Orvíz, Consuelo Vallina, Chelo Sanjurjo, Marisu Solís, Alfredo Díaz Faes, Miguel Pontico, Gil morán, Truyés, Jorge Fernández Valdes, Ana Roig Habaz, Álvaro Perote, Esther Cuesta, María Braña, David Saborido y Francisco Redondo.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Papá Noel en Laviana

Papá Noel visita hoy el concejo de Laviana. Primero, a las 17.30 horas, estará en Barredos, frente a la biblioteca. Desde las 18.30 estará en Pola de Laviana, en los soportales del Ayuntamiento.

Exposición de Prado Grela en Aller

Aller acoge una exposición de pintura y escultura de Prado Grela. Puede verse en el centro cultural de Moreda, hasta el 16 de enero, los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas.

"¡Qué bello es vivir!", un clásico de cine navideño en Langreo

Hoy concluye el ciclo de cine clásico organizado por la tertulia cinematográfica Sala Oscura de Langreo. Lo hace con un clásico navideño, ideal para estas fechas, "¡Qué bello es vivir!", de Frank Capra (1946). Podrá verse desde las 19.00 horas en el Cine Felgueroso de Sama, con entrada libre.

Mercadillos navideños

Langreo y Mieres tienen en marcha sus mercadillos navideños, abiertos hasta el 5 de enero. El horario de la feria en Mieres será de lunes a domingo de 11.00 a 15.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Los festivos y vísperas habrá horarios especiales. Los mercadillos de La Felguera y Sama permanecerán abiertos, como en Mieres, hasta el 5 de enero a excepción de los días festivos y las tardes de Nochebuena y Nochevieja.

Salón de Navidad en Langreo

Langreo celebra con múltiples actividades su Salón de Navidad. Hoy de 16.30 a 20.00 horas habrá karaoke con Silvia Joyanes en la Casa de Cultura de La Felguera. A las 17.00, en Ciaño, magia y visita de Papá Noel, en la Casa de los Alberti. A la misma hora, en la Asociación de Vecinos de Barros, la obra "Ángel poeta" con "Tras la puerta títeres". En Sama, a las 17.00, en la Casa de la Cultura, taller "En busca del teatro perdido". También en Sama, en el mismo lugar, a las 17.30 horas, taller de "tatuames de henna, té y trenzas africanas". A las 18.30, en Barros, taller de cocina navideña.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Centro

"Pájaros en la cabeza", teatro en Pola de Siero

El teatro-auditorio de Siero, en La Pola, oferta a las 18.00 horas la propuesta de teatro familiar "Pájaros en la cabeza", de Lady Cabal Producciones. La historia presenta a Gloria, una niña con muchos "pájaros en la cabeza", hasta que un día aparece uno de verdad: Luisín, un pajarín olvidado por error que quiere encontrar a su madre. Juntos emprenden un viaje que les llevará, volando, de un continente a otro y de una cultura a otra, con una idea clara: cuando se aprende a volar, ya no se puede parar. Recomendado para público infantil y familiar a partir de 4 años. Duración aproximada: 60 minutos.

"Tetamos Esperando", teatro para bebés en Lugones

El Centro Polivalente Integrado de Lugones acoge a las 12.00 horas la propuesta de teatro para bebés "Tetamos Esperando", de Hipnótica Circo Teatro. Se trata de un bebecuentos basado en la risa y la relajación: Lulú está a punto de nacer y, con ella, llegan aprendizajes, pequeños misterios y aventuras que comparte para introducir a los más pequeños en el mundo de la fantasía. La sesión incluye música en directo (ukelele y voz), estímulos táctiles y visuales, onomatopeyas y manipulación de objetos. Recomendado para bebés de 0 a 4 años, acompañados de una persona adulta. Entrada libre, limitada al aforo de la sala.

Mercado en Pola de Siero

Los martes la Pola celebra el mercadillo de la Isla, en el que se realiza venta ambulante de productos multisectoriales (artículos textiles, artesanales y de ornato pequeño). Asimismo, se celebra en los aleros de la plaza de abastos el mercadillo de excedentes agrícolas, en el que los productores agrícolas del concejo venden sus productos de la huerta, y en la zona peatonal de Ildefonso Sánchez del Río, el mercadillo de la fruta y las flores.

XXVIII Certamen Nacional de Pintura "Evaristo Arce Piniella", en Villaviciosa

La sala de exposiciones del Ateneo de Villaviciosa reúne hasta el 17 de enero de 2026 las obras del XXVIII Certamen Nacional de Pintura "Evaristo Arce Piniella", una cita que ofrece una panorámica de la creación pictórica contemporánea. La muestra incluye la obra ganadora de esta edición, firmada por Jezabel Rodríguez. La muestra puede visitarse de miércoles a viernes, de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Días 24 y 31 de diciembre, de 12.00 a 14.00 horas. Cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero.

Exposición de ajuares en Candamo

"Ajuares transformando huellas" es un proyecto artístico de Sandra Fernández Sarasola que se puede ver en el palacio Valdés Bazán de San Román de Candamo hasta el 6 de enero. Partiendo de la idea de "mujer objeto" la artista llevaal espectador al concepto de "mujer contenedor": contenedor de emociones, de conocimiento, de dudas, de sueños y desilusiones, de anhelos, sentimientos, tradiciones, ritos… En ese hilo, que es a la vez tema y soporte, cobra forma el concepto de "ajuar". Este proyecto es un guiño a todas esas mujeres artistas que a lo largo de la historia no han podido ocupar su lugar en los museos y galerías, pero también a todas aquellas que han vivido y siguen viviendo sus vidas desde la sombra, para las que el bordado, la costura, el tejido y cualquier labor cotidiana es su medio de expresión silenciosa. Abre los días laborales (salvo el lunes) de 10.00 a 16.00 horas; y los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas.

Oriente

"El Árbol de los Deseos", ocio infantil en Ribadesella

La actividad "El Árbol de los Deseos" se celebra a las 18.00 horas en la plaza Reina María Cristina de Ribadesella, tras haber quedado aplazada hace unos días. La cita, gratuita, incluye un espectáculo de pompas y mesa de dulces.

Cuentacuentos infantil en Cangas de Onís

La Casa de Cultura de Cangas de Onís organiza a las 11.00 horas el cuentacuentos infantil "Un susto, una sorpresa y un encuentro en Navidad", de Vadeverde. La propuesta narra la historia de Verde, que ha perdido la ilusión por estas fechas y solo quiere que pasen, hasta que la llegada de su abuela —con luces, canciones y mucho cariño— desencadena un susto inesperado que le devuelve la alegría. Un relato tierno sobre compartir y recuperar la magia.

Mercadillo en Llanes

Cada martes, de 8.00 a 14.00 horas, en la plaza de las Barqueras se instalan puestos en los que se pueden encontrar productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera, así como los puestos de alimentación que se ubican en la plaza de abastos municipal.

Exposición "Esto es un agujero", de Paula Rubio Infante, en Llanes

La artista Paula Rubio Infante (Carabanchel-Madrid) presenta en Llanes la exposición "Esto es un agujero", con comisariado de Ainhoa Jani. Su trabajo se caracteriza por una mirada combativa y una crítica directa a lo dominante: piezas que interpelan al espectador y ponen el foco en las posiciones de poder, la violencia y los privilegios que atraviesan nuestra identidad. Multidisciplinar —del dibujo y la fotografía a la instalación—, Rubio Infante construye un discurso de fuerte apelación social y política, centrado en relatos marginales. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense, la autora fue reconocida con el Ojo Crítico de RNE (2015) y el Premio ARCO al Joven Artista (2011), y actualmente trabaja entre Madrid y Asturias. Se puede ver en días laborables en Espacio Llanes AC (planta baja de la Casa Municipal de Cultura) de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados de 11.00 a 14:00 horas.

Occidente

Concierto de Navidad de la coral "Villa Blanca", en Luarca

La iglesia parroquial de Luarca acoge esta tarde el XXXVIII Concierto de Navidad de la coral "Villa Blanca", en el año de su 40 aniversario (1985–2025). La jornada comenzará a las 19.00 horas con misa cantada y continuará a las 19.30 horas con el concierto, bajo la dirección de David Colado Coronas.

Concierto de Navidad del coro "Villa de Navia"

La iglesia de Santa María de la Barca (Navia) acoge a las 19.45 horas el Concierto de Navidad del coro "Villa de Navia" con la participación del coro del colegio público Ramón de Campoamor. La actuación estará dirigida por Manuel Suárez Rey y contará con la dirección de Fina Suárez Rey y la organización de Aida Prieto Méndez.

Cangas del Narcea despliega su Navidad cultural

Cangas del Narcea celebra la Navidad con un completo calendario de propuestas que va del cuentacuentos a la música y el teatro, e incluye talleres para los más pequeños, la Fiesta de Nochevieja y visitas tan esperadas como mágicas. El Ayuntamiento de Cangas impulsa esta programación con varios escenarios, entre ellos la carpa instalada en la plaza de la Oliva, donde habrá música, juegos y sorpresas en horario de 16.00 a 22.00 horas. Hoy la jornada empieza a las 17.00 horas con la actuación "Érase una vez". A las 18.30 horas llegará la visita del Grinch y la programación continuará en el teatro Toreno, donde la compañía Acar Teatro pondrá en escena la obra "Kukka".

Mercado en Salas

La capital del concejo de Salas acoge su mercado semanal los martes, en la plaza del Ayuntamiento de 8.00 a 14.00 ­horas.

"The Third Man", de Javier Bejarano Corchado, en Vegadeo

La Casa de Cultura de Vegadeo acoge hasta el 30 de diciembre de 2025 la exposición "The Third Man", un proyecto fotográfico-sonoro de Javier Bejarano e Ibai Etxezagarra que nace de una expedición de veintiún días en autosuficiencia por el glaciar del Baltoro (Pakistán), a más de 5.500 metros de altitud y con temperaturas bajo cero. La muestra propone una inmersión en esa "geografía humanística" donde paisaje y emoción se entrelazan, construyendo una cartografía abstracta de lo vivido a través de 50 obras y grabaciones de campo, bajo el comisariado de Isabel Hernández. Horarios: de lunes a viernes, de 9.00 a 15.00 horas, excepto el miércoles, que abre de 15.00 a 21.00 horas.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver el funcionamiento de una prensa de viga.