Ni un asturiano se libra de reciclar en Navidad: éstas son las facilidades que pone Cogersa para que cada basura vaya a su cubo
Los regalos de Papá Noel y Reyes Magos generan 80 toneladas más de papel
No hay excusa para no reciclar en Navidad, precisamente cuando en muchos hogares se duplican los residuos que se generan. Porque ya se sabe eso de las fiestas y celebraciones con tanta sidra y champán (vídrio), turrón (cartón, plástico), por no hablar de la comida que se encarga al restaurante (cada vez más gente lo hace) y que llega a la mesa en envases reutilizables en muchas ocasiones. Sin olvidar, por supuesto, los paquetes de los regalos que dejarán Papá Noel y los Reyes Magos, que siempre colapsan el salón con papel de regalo, bolsas y todo tipo de envoltorios.
Pues para todo hay un cubo y en las fiestas en Cogersa lo van a poner fácil para reciclar con un dispositivo especial de recogida separada de residuos de papel cartón, envases ligeros y vidrio.
El consorcio público ajustará los recursos y las frecuencias de las rutas para seguir prestando un servicio eficiente, con especial atención a las zonas de mayor actividad comercial y de ocio, tanto del área central metropolitano, como de los municipios de mediano tamaño de toda la región.
Se operará en régimen de servicios mínimos los festivos de Navidad (25 de diciembre) y Año Nuevo (1 de enero), si bien las rutas previstas para esas jornadas se prestarán de forma reforzada en los días inmediatamente anteriores y posteriores.
De manera específica, alrededor de la celebración de la fiesta de Reyes, se multiplicará la recogida de papel y cartón, con más camiones y más frecuencia de paso.
En total, entre el 6 y el 9 de enero se programarán 30 turnos más de los habituales.
Contenedor azul
En estas fechas de regalos en cajas y envoltorios, la aportación a los contenedores azules se incrementa notablemente, en unas 80 toneladas más en apenas tres días.
Cogersa ha hecho un llamamiento a la ciudadanía asturiana para que realice un consumo responsable durante las fiestas y continúe separando correctamente los residuos para hacer posible su reciclaje.
Cada color para un residuo
El consorcio recuerda la importancia de utilizar correctamente los contenedores de colores también durante estas fechas señaladas: el papel y el cartón en el cubo azul; los envases ligeros (latas, briks, recipientes de plástico, papel de aluminio y otros), en el amarillo; las botellas y botes de vidrio, en el verde; y los restos de alimentos cocinados y no cocinados, en el marrón.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
- Alegría entre las empleadas asturianas de Bimba y Lola, agraciadas con el segundo premio de la lotería: 'Nos tiemblan las piernas, todavía lo estamos asimilando
- Mañana de caos circulatorio en Oviedo: atascos kilométricos en la 'Y' y en la AS-II por un mega control de la Guardia Civil
- Cuando una lluvia de millones acaba en pelea: este es el pueblo asturiano al que le tocó el Gordo de la Navidad y que terminó enfrentado por el destino de su fortuna
- Olas de hasta seis metros llegan hasta las puertas de las casas en Asturias, mientras que la cota de nieve baja a los 500 metros
- La AEMET alerta: temperaturas en negativo en Asturias y fuertes tormentas en los próximos días
- Ojo, conductores asturianos: ya no solo la baliza V-16 obligatoria, así es la nueva baliza V-27 o 'triángulo virtual' que publica el BOE
- El invierno irrumpe con fuerza en Asturias: la nieve corta la carretera de Covadonga a los Lagos y obliga a cerrar dos puertos de montaña