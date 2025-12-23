Aumenta la lista de espera de consultas y baja la de cirugías
Las medias de demora de citas son de 138 días para el traumatólogo y 130 para el oftalmólogo
El Servicio de Salud del Principado (Sespa) logró reducir la lista de espera y la demora media "en el mes de noviembre con mayor actividad quirúrgica de los últimos ocho años", señala un comunicado difundido ayer por la Consejería de Salud. El registro de pacientes pendientes de una intervención se redujo en 1.238 en comparación con noviembre de 2024 –ahora está en 22.231 personas– y la demora media ha bajado en 4,5 días, hasta situarse en 84. "El Sespa encadena once meses consecutivos de mejora interanual en ambos indicadores", precisa la nota de prensa. No obstante, la evolución en 2025 no está siendo tan positiva. Se registraron mejorías entre enero y junio, un empeoramiento paulatino de julio a octubre, y ahora un avance en noviembre.
En el epígrafe de consultas con el especialista, los hospitales públicos de la región no acaban de levantar cabeza. El mes pasado finalizó con 113.643 personas pendientes de visitar al especialista y con una espera media de 97 días para una primera consulta, datos peores que los de octubre. Los promedios de demora son de 138 días para el traumatólogo y de 130 para el oftalmólogo.
