Caos en el AVE para volver a Asturias por Navidad: un tren se para en León y es necesario un autobús, y otro circula con dos horas de retraso
"Es tercermundista", dice una viajera que debería haber llegado a Oviedo a las 12.44 y lo hará casi a las 17.00 horas
Vuelta problemática a Asturias por Navidad. Cientos de viajeros que iban a bordo de un tren Alvia de alta velocidad con salida de Madrid y destino el Principado, en su mayoría asturianos que regresaban a la región para pasar la Nochebuena, tuvieron que ser transportados en autobús desde León por problemas técnicos en el convoy. Los pasajeros deberían haber llegado a Oviedo a las 12.44 horas, pero lo harán casi a las 17.00, con más de cuatro horas de retraso sobre el horario previsto. “Esto es tercermundista”, se quejaba uno de los viajeros.
El convoy partió de la capital de España puntual, a las 9.15 de la mañana, con unos 300 pasajeros a bordo. El viaje se desarrolló con normalidad hasta la llegada a León. Tras superar el cambiador y cuando apenas habían transcurrido cinco minutos desde la salida de la estación, el Alvia se detuvo en seco. Eran las 11.44 horas.
Desde la megafonía del tren, personal de Renfe informó a los pasajeros de la existencia de una avería que obligaba a resetear el sistema para intentar recuperar el convoy. Más adelante, casi media hora después, los usuarios recibieron un mensaje en sus teléfonos en el que se aludía a “una incidencia técnica en los equipos de tracción”.
El tren quedó sin luz, por lo que dejaron de funcionar los enchufes, la calefacción y las cisternas. Los operarios de Renfe comunicaron entonces que se enviaría una máquina remolcadora para trasladar el convoy hasta la estación de León, una operación que se demoró otra media hora. Cuando finalmente llegó, no fue capaz de remolcar el tren, previsiblemente por una nueva avería.
Parados tres horas
Los pasajeros permanecieron parados durante cerca de tres horas, hasta que finalmente pudieron ser remolcados en tren hasta la estación de León. Desde allí fueron trasladados en autobuses hasta Oviedo, Gijón y Avilés.
“Fue bastante estresante, porque por Navidad venimos poco tiempo y con esto ya perdemos un día”, explicaba Romina García, natural de Navia y residente en Valencia, que viajaba con su marido y su hijo para pasar la Nochebuena en Villapedre (Navia). “Siempre vamos en avión, pero esta vez no quedaban billetes. Mi hijo dice que no vuelve a coger un tren”, añadía.
No fue la única incidencia reseñable en la jornada. Un tren Avlo (el AVE de bajo coste), que salió de Madrid a las 11.23 horas, también quedó detenido en León tras pasar el cambiador de Vilecha. En su caso, circula con un retraso cercano a las dos horas, aunque no tuvo que ser necesario contratar un autobús.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
- Alegría entre las empleadas asturianas de Bimba y Lola, agraciadas con el segundo premio de la lotería: 'Nos tiemblan las piernas, todavía lo estamos asimilando
- Mañana de caos circulatorio en Oviedo: atascos kilométricos en la 'Y' y en la AS-II por un mega control de la Guardia Civil
- Cuando una lluvia de millones acaba en pelea: este es el pueblo asturiano al que le tocó el Gordo de la Navidad y que terminó enfrentado por el destino de su fortuna
- Olas de hasta seis metros llegan hasta las puertas de las casas en Asturias, mientras que la cota de nieve baja a los 500 metros
- La AEMET alerta: temperaturas en negativo en Asturias y fuertes tormentas en los próximos días
- Ojo, conductores asturianos: ya no solo la baliza V-16 obligatoria, así es la nueva baliza V-27 o 'triángulo virtual' que publica el BOE
- El invierno irrumpe con fuerza en Asturias: la nieve corta la carretera de Covadonga a los Lagos y obliga a cerrar dos puertos de montaña