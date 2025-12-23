Diez de las 25 nuevas plazas de funcionario en la administración de Justicia son puestos de libre designación: "Están desmantelándola para crear puestos a dedo"

La Consejería de Justicia ha anunciado que la reforma de los tribunales de instancia traerá la creación de hasta 25 nuevas plazas de funcionarios. Sin embargo, el Sindicato Profesional de Justicia de USO (SPJ-USO) denuncia que, de ellas, un total de diez son puestos de libre designación. El sindicato denuncia que "están desmantelando el servicio para crear puestos a dedo, una situación gravísima".

SPJ-USO sostiene que esos "diez nombramientos a dedo, con funciones meramente gubernativas, no realizarán funciones jurisdiccionales, que son el verdadero motor de la Justicia y las que permiten reducir la carga de trabajo, agilizar procedimientos y evitar el colapso de los órganos judiciales".

"Al mismo tiempo, y de manera absolutamente incomprensible e injustificable, se eliminan 17 refuerzos actualmente existentes en los juzgados, refuerzos que están desempeñando funciones jurisdiccionales esenciales. Desde SPJ-USO hemos solicitado formalmente a la Viceconsejería de Justicia que nos facilite el informe detallado de qué refuerzos no van a ser renovados y su motivo, sin que hasta la fecha hayamos recibido respuesta alguna", añade el sindicato. "Esta falta de transparencia es inaceptable", aseguran.

Según SPJ-USO, "resulta aún más grave que existen informes emitidos por Letrados y Letradas de la Administración de Justicia (LAJ) de los juzgados afectados, en los que se justifica de forma clara y expresa la necesidad imprescindible de mantener dichos refuerzos para poder asumir la carga de trabajo existente".

SPJ-USO considera "una auténtica vergüenza que se supriman refuerzos necesarios en los juzgados para destinar recursos públicos a la creación de puestos gubernativos, alejados de la realidad diaria de los órganos judiciales y sin impacto directo en la mejora del servicio público de Justicia.

Y exige Transparencia inmediata sobre los refuerzos que se eliminan, la renovación de todos los refuerzos necesarios, avalados por informes técnicos y que los recursos públicos se destinen a fortalecer la función jurisdiccional y no a incrementar estructuras de carácter gubernativo y de libre designación.

"La Justicia en Asturias no necesita más despachos, necesita personal en los juzgados", sentencia el sindicato.