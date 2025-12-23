"Escoger ser feliz es la decisión más valiente para darnos el valor que nos merecemos"

Rosario no se llama Rosario. Detrás de este nombre ficticio hay una mujer que decidió romper el silencio y denunciar la violencia que sufrió durante años por parte de su pareja. Hoy, todavía en proceso de reconstruir su vida, Rosario repasa el camino que la llevó desde el miedo y el aislamiento hasta la denuncia, la ayuda institucional y el acompañamiento profesional. Habla de las señales que fue normalizando, de la dificultad de pedir ayuda, del impacto en su día a día y de lo que más le ha sostenido en este tiempo. Su testimonio es, a la vez, relato y mensaje: un recordatorio de que la violencia de género puede aparecer en cualquier casa, y de que pedir ayuda es siempre el primer paso para salir de ella.

–¿En qué momento notaste los primeros indicios de violencia?

–Apenas iniciando la relación. Él controlaba con quién quedaba, mi móvil, era brusco en algunas ocasiones e incluso llegó a agarrarme del cuello de forma violenta por salir a bailar con un chico en una discoteca. Pero la falta de madurez en ese momento hizo que aquello no trascendiera.

–¿Cómo viviste aquellos primeros momentos?

–Lo viví con susto y asombro, aunque lo relacioné con que había bebido mucho alcohol e intenté justificarlo, como si fuese algo normal. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que no estaba bien.

–¿Cómo afectó a tu vida cotidiana?

–Poco a poco, con cada acontecimiento vivido fue transformando mi vida completamente, me alejó de mi familia y amistades, volviéndome una persona insegura, dependiente, miedosa y retraída, huyendo de mí misma hasta el punto de creer que mi vida no valía para nada.

–¿Cuáles fueron los obstáculos a los que te enfrentaste cuando comenzaste a darte cuenta de lo que te estaba pasando?

–El obstáculo más grande siempre había sido mi propia familia, con una cultura y valores muy tradicionales y conservadores, dónde la decisión de separarse no estaba bien vista. Para mí, después de haber abandonado en el pasado un matrimonio que había sido acordado por mi propia familia, esto supondría enfrentarme de nuevo a las consecuencias de otra separación.

El segundo obstáculo tenía que ver con la sociedad, con el miedo al qué dirán, si había sido yo consciente y responsable de escoger a mi pareja... Enfrentar aquello, de solo pensarlo me aterrorizaba.

–¿Cuál fue el momento clave o la persona que te ayudó a buscar ayuda?

–Estoy segura de que en mi vida no hubo un momento clave, fue la vida misma dándome lecciones tras lecciones, lágrimas de sangre para poder darme cuenta de que más abajo no podía estar. Fue el hecho de ver que estaba muy cerca de perder a uno de mis hijos, por circunstancias relacionadas con su padre, lo que me dio el empujón más grande. Viví una relación inestable, con muchos traslados de país y la constante promesa, por su parte, de que iba a cambiar.

Sufrí una agresión estando embarazada, para que perdiera a mi hija, eso me hizo tocar fondo y pedir ayuda a mi familia. Les conté lo que estaba pasando y pude volver a mi país. No fue el fin, él volvió, le perdoné y así hasta que, años después, con otro cambio de país de por medio, decidí denunciarle y pedí una orden de alejamiento. Comenzó entonces una cacería por su parte de la que acabé consiguiendo salir.

Hoy por hoy puedo decir que fue mi propio dolor quien me hizo entender que tenía un millón de razones para moverme de donde estaba porque aquel oscuro rincón no era el sitio donde debía estar.

–¿Cuál fue el recurso más importante en ese momento para ti?

–El recurso más importante fue llegar a manos de profesionales y aprovecho para dar las gracias a mi psicóloga de la Casa Malva, que fue un apoyo sanador e incondicional.

–¿Cuando tomaste la decisión, hacia dónde fuiste, cuáles fueron los primeros pasos que diste?

–Ese primer paso de querer salir de ese bucle y ese dolor de alma que llevo cargando toda la vida me llevó a dejarme guiar por personas que veían en mí una necesidad inmensa de abandonar aquella vida tan traumática.

Después de contar con el apoyo del programa de Cruz Roja, donde me ayudaron a reconstruir la historia de violencia, a empezar a sentirme más tranquila y esperanzada, fueron llegando a mi vida otros recursos como el EITAF, el CAM o el CISE, en concreto el Programa de Intervención Psico-Social con Familias, donde me dan terapia individual y también en grupo, y que continúan apoyándome en ese proceso de reconstruir mi historia.

–¿Cómo te reconstruiste al conseguir salir de la violencia?

–Debo de ser muy sincera al decir que llegar a dar el paso a cambiar mi vida para siempre no fue nada fácil... tener que llegar a romper moldes, a escogerte a ti misma por encima de cualquier pensamiento cultural que te han metido desde antes de nacer... no fue nada fácil. Fue decir “basta” a ti misma y empezar a tomar nuevas decisiones. Es escogerte a ti una y mil veces, pero siempre de la mano de profesionales que están preparadas para crear una red de apoyo, para no decaer en aquella lucha interior que estás llevando.

Reconstruirse lleva su tiempo. Lleva largas horas de autoconocimiento, sanación espiritual, hacer un recorrido interno que puede llegar a ser doloroso al enfrentar tus propios miedos, tu propia niña interior, tener una conversación, calmarla y volver abrazando todo aquello que dolió para convertirlo en tu mayor fortaleza.

–Un mensaje para las mujeres que aún no han dado el paso, ¿qué te gustaría decirles para ayudarlas?

–Por esta experiencia de vida deseo de todo corazón ayudar a quienes estén pasando por situaciones similares a la mía. Que escoger ser feliz también es una decisión y la más valiente para darnos el valor que nos merecemos y ser dueñas de nuestras propias vidas y decisiones. Tener muy claro que una mamá feliz hace niños felices y seguros de sí mismos.

Yo he logrado establecer una nueva relación de pareja que, aunque no es perfecta, sí es más sana, también recuperar a mi hijo y reconstruir la historia de cuidados con mis dos hijos. Además, conseguí la nacionalidad española y homologar mi título de Bachillerato, a la vez quetrabajaba y seguía formándome.

No está de más decir que aún sigo con el gran apoyo profesional que me está ofreciendo el CISE, en el equipo de Intervención Psico-Social con Familias, también el EITAF y el CAM y no me cansaré de dar las gracias por darnos voz y luz a nuestras vidas.