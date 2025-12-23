Tras un Gordo muy flaco los asturianos persiguen un Niño rollizo: la comunidad es la que más gasta en el sorteo del 6 de enero

Tras un Gordo que resultó muy flaco las esperanzas de los asturianos son ahora que el Niño venga con un pan bajo el brazo y bastante rollizo. Evidentemente hablamos de los sorteos de la lotería más populares del año: el de Navidad, que fue este pasado 22 de diciembre y que dejó en grandes premios vendidos en la región 122.000 euros que supieron a poco; y el del Niño, el próximo 6 de enero (13 horas, Madrid), que repartirá 770 millones de euros a través de los tres premios más importantes, un primero con 200.000 euros al décimo, un segundo con 75.000 y un tercero con 25.000.

Quizás porque tradicionalmente Asturias no tiene mucha suerte con el Gordo de Navidad es por lo que en el sorteo del Niño siempre se sitúa a la cabeza de las comunidades que más juega en España. No es que el 22 de diciembre se juegue poco –de hecho, el Principado fue este año la segunda por detrás de Castilla y León en gasto–, pero el 6 de enero es habitual que sea la que más. En el último sorteo cada asturiano gastó 29,12 euros en boletos, un 1,87% más que en 2024. Loterías y Apuestas del Estado vendió en total entonces 146.768 billetes por importe de algo más de 29,3 millones de euros.

Consignación

Para el próximo sorteo, dentro de dos semanas, se han consignado para la región 158.085 billetes, lo que suponen 31,6 millones de euros, es decir, un gasto de 31,37 euros por asturiano. La cifra de ventas se conocerán el mismo 6 de enero, pues hasta el día anterior es posible comprar un décimo.

Este mismo martes se han podido ver bastantes colas en las administraciones de lotería de toda la región. Los loteros no tienen tranquilidad en estas fechas, ya que muchos acudieron a mirar si su décimo llevaba "algo" -una terminación, una pedrea- y también a comprar alguno para El Niño. Aunque sea éste en el que más juegan los asturianos en España, el de Navidad es en el que más invierten: 115 euros por habitante.

Con todo, el Niño ha sido más fiel al Principado que el Gordo, pues el primer premio ha visitado la región desde 1941 en un total de 18 ocasiones. Oviedo y Gijón son las ciudades en las que más ha tocado (6), seguidas de Avilés (2). Y con una vez se quedan Cangas del Narcea, Sama de Langreo, Tapia de Casariego y Vegadeo.

Si alguien tiene curiosidad por saber qué reintegro atrae más a la suerte cada 6 de enero, ésta es una no apta para supersticiosos: el 0. Éste ha salido 22 veces; la que menos, el 3.

Ahora solo queda pues eso, comprar y esperar al 6 de enero. Suerte y feliz Navidad.