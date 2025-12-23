Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos heridos, uno de ellos grave, al chocar un turismo y una furgoneta de mantenimiento cerca de Oviedo: la autopista estuvo cortada más de dos horas

El siniestro tuvo lugar en el túnel del Padrún y el tráfico ha sido desviado por la AS-I

La caravana de vehículos debida al accidente.

La caravana de vehículos debida al accidente. / DGT

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

Dos personas han resultados heridas, una de ellas garve, a las 16.40 horas al chocar un turismo y una furgoneta de Mantenimiento que estaba realizando señalizaciones en la A-66, en el punto kilométrico 43, en concreto en el túnel del Padrún, en Olloniego. Resultó herido grave el conductor del turismo y fue trasladado al HUCA, el de la furgoneta resultó leve.

A resultas del accidente, se procedió al corte de la circulación por la vía en sentido a Gijón, desviando el tráfico hacia la AS-I, causando retenciones de hasta 5 kilómetros.

Se desplazaron varias patrullas de los Destacamentos de Tráfico de la Guardia Civil de Mieres, Oviedo y Langreo. Instruye diligencias UNIS de Luarca.

La carretera permaneció cerrada hasta las 18.55, más de dos horas. También acudieron al lugar agentes de la Policía Local de Mieres y patrullas de Seguridad Ciudadana de Guardia Civil.

Al lugar acudió al UVI-Móvil destacada en Mieres.

