Dos heridos, uno de ellos grave, al chocar un turismo y una furgoneta de mantenimiento cerca de Oviedo: la autopista estuvo cortada más de dos horas

Dos personas han resultados heridas, una de ellas garve, a las 16.40 horas al chocar un turismo y una furgoneta de Mantenimiento que estaba realizando señalizaciones en la A-66, en el punto kilométrico 43, en concreto en el túnel del Padrún, en Olloniego. Resultó herido grave el conductor del turismo y fue trasladado al HUCA, el de la furgoneta resultó leve.

A resultas del accidente, se procedió al corte de la circulación por la vía en sentido a Gijón, desviando el tráfico hacia la AS-I, causando retenciones de hasta 5 kilómetros.

Se desplazaron varias patrullas de los Destacamentos de Tráfico de la Guardia Civil de Mieres, Oviedo y Langreo. Instruye diligencias UNIS de Luarca.

La carretera permaneció cerrada hasta las 18.55, más de dos horas. También acudieron al lugar agentes de la Policía Local de Mieres y patrullas de Seguridad Ciudadana de Guardia Civil.

Al lugar acudió al UVI-Móvil destacada en Mieres.