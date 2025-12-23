Llega a El Tallerón el primer vehículo de combate 8x8 procedente de Trubia

El Tallerón de Gijón ya alberga vehículos blindados. Esta mañana llegó a las reformadas instalaciones de Indra el primer vehículo de combate sobre ruedas 8x8 "Dragón". Fue enviado desde las instalaciones de GDLES-Santa Bárbara Sistemas en Trubia, donde fue fabricado y montado. "Este hito nos ha permitido validar cuestiones esenciales de nuestras instalaciones como la accesibilidad y maniobrabilidad, así como avanzar en las futuras actividades de montaje final", señalaron fuentes de Indra.

El vehículo de combate fue trasladado por carretera entre Trubia y Gijón en una góndola especial. Se trata de uno de los 80 vehículos 8x8 ya fabricados y ensamblados por Santa Bárbara Sistemas en Trubia. Aunque habitualmente este tipo de vehículos se trasladan directamente a la fábrica de Santa Bárbara en Sevilla para hacer las pruebas, en este caso se ha llevado de manera extraordinaria a las instalaciones de Indra en Gijón, dentro del acuerdo de formación entre ambas compañías dentro del consorcio Tess Defence, en el que Indra tiene el control y en el que participan también Santa Bárbara, Escribano y Sapa. En el futuro está previsto que el esamblaje de estos vehículos se lleve a cabo en El Tallerón de Gijón y se está formando al personal heredado de Duro Felguera, ahora perteneciente a Indra, para ello.

El vehículo que llegó esta mañana a Gijón es un VCZ27 completado en configuración de combate de zapadores "Está equipado y operativo, no precisa de ningún tipo de actualización y está únicamente pendiente de las preceptivas pruebas sobre el terreno, que se llevarán a cabo en la pista de pruebas de Santa Bárbara Sistemas (SBS) en Alcalá de Guadaíra, dónde se trasladará posteriormente para sus pruebas finales", apuntaron fuentes de Santa Bárbara.