¿Cómo es el mapa migratorio de Asturias? Los nuevos vecinos de fuera de la región impulsan a casi todos los concejos y Siero gana en la mudanza interna de asturianos

El aumento de población en Asturias gracias a la inmigración es una lluvia intensa que "empapa" a todos los concejos; sin embargo, no todos logran ser atractores de nuevos residentes en los cambios de residencia que se producen dentro de Asturias. En el año 2024, llegaron a Asturias 29.183 personas, mientras que abandonaron la región 14.958; el saldo, de 14.225 residentes ganados, supone un nuevo récord por tercer año consecutivo. Mientras que las salidas procedentes de Asturias a otras comunidades o al extranjero se mantuvieron en niveles similares, la llegada de habitantes procedentes tanto de fuera de España como de otros territorios nacionales continuó su dinámica de ascenso.

El saldo migratorio con otros países constata que la llegada de extranjeros es el "salvavidas" demográfico de la región, que le permite ganar 10.340 personas, compensando la caída natural de habitantes. Además, el balance de los flujos con otras comunidades autónomas también es positivo, con un saldo a favor de Asturias de 3.885 personas.

Oviedo y Gijón absorbieron el 68% de los extranjeros que llegaron a Asturias en 2024. Resultan llamativos los siguientes puestos, ya que se trata de concejos que hasta ahora han sido deficitarios en población: Langreo (632), Mieres (455) y Avilés (443), que es el municipio que más foráneos y nacionales atrae tras los dos grandes. Gijón y Oviedo salen mal parados en el saldo migratorio interno: expulsan más población a otros municipios próximos que aquella que logran atraer de distintos puntos de la región.

Siero, el triple imán

El concejo de Siero exhibe una triple fortaleza: es un fuerte atractor de población extranjera, también de nuevos residentes procedentes de otros puntos de España, pero sobre todo es el municipio que ofrece el mejor balance en las migraciones interiores. En 2024 logró sumar 259 personas, pero en 2021 ese saldo ascendía a 404. Corvera es otro concejo que logra captar población procedente de los movimientos dentro del Principado, pero también aquí destacan tres casos de las Cuencas: Lena (75), Mieres (66) y Laviana (33), que logran revertir una tendencia que en años anteriores era negativa, al captar más habitantes de otros municipios asturianos que los vecinos propios que se mudan. Villaviciosa destaca con ganancias de habitantes en todos los flujos, al igual que Llanera.

El Occidente sufre un doble fenómeno, salva sus estadísticas gracias a esa lluvia de inmigrantes, pero su saldo en los movimientos interiores es negativo. Atrae a gente de otros lugares, pero el reto sigue siendo retenerla frente a la atracción que supone el centro de Asturias. Excepcional en ese ámbito geográfico es el caso de Vegadeo, que logra saldo positivo en todos los ámbitos. En el Oriente, Llanes y Ribadesella exhiben los mejores resultados.