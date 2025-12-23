Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Premios Salud de LA NUEVA ESPAÑAIndra AsturiasMacrorregión AtlánticaUniversidad Alfonso XContaminación GijónGordo AsturiasComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

Mejora la retribución del turno de oficio y se dedican hasta 10 millones de euros a la justicia gratuita, una cifra record en Asturias

Las cantidades para los abogados aumentan un 2,5% de manera retroactiva y 1,5% para 2026, y los letrados que atiendan a víctimas de violencia verán incrementados sus emolumentos en un 25%

Encarnación Vicente, Guillermo Peláez, Antonio González-Busto y Benigno Villarejo.

Encarnación Vicente, Guillermo Peláez, Antonio González-Busto y Benigno Villarejo. / Consejería de Justicia

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, ha acordado este martes con los decanos de los colegios de abogados y de la abogacía de Oviedo y Gijón la mejora de las retribuciones y la ampliación de los supuestos de la justicia gratuita, que en 2026 contará con diez millones, la dotación más alta de la serie histórica

Peláez celebró en la mañana de este martes un encuentro, junto con la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, con los decanos de ambas entidades colegiales, Antonio González-Busto (Oviedo) y Benigno Villarejo (Gijón). En la reunión, informó de que la subida de 1,2 millones prevista para el presupuesto de 2026 permitirá financiar una reforma del decreto que regula las retribuciones de la justicia gratuita, cuyas principales novedades se detallan a continuación. 

La justicia gratuita se extenderá a todas las víctimas de delitos de violencia sexual, con independencia de su nivel de renta, al igual que ya ocurre con las víctimas de violencia de género.

Además, el abono que reciben los letrados que asisten en casos de violencia sexual o violencia de género se incrementará un 25 por ciento.

Y se retribuirá la asistencia letrada en los métodos alternativos de solución de controversias (MASC). De este modo, recibirán 110 euros por actuación en el caso de que tras su intervención no se llegue a un acuerdo. Si se alcanza un acuerdo y se elude el pleito posterior, se retribuirá con el baremo fijado para el procedimiento judicial que se evita.

El decreto que ahora se modificará ya supuso mejoras en el servicio que situaron Asturias a la vanguardia del país. En este sentido, el consejero de Hacienda ha recordado que los importes que reciben los letrados se actualizan automáticamente en la medida en que lo hacen las retribuciones de los empleados públicos. De este modo, este año aumentarán un 2,5 por ciento con carácter retroactivo y en 2026, otro 1,5 por ciento. 

“Aunque el decreto fija que el pago deba hacerse como máximo cada tres meses, desde la consejería hemos logrado que ese pago sea mensual ya desde el año pasado, atendiendo a una demanda histórica del colectivo”, agregó Peláez.

El consejero puso en valor la voluntad de diálogo y entendimiento de la consejería y las entidades colegiales, ya que la reforma del decreto se ha abordado de manera consensuada y pactada entre todos los agentes implicados. “Lo hemos hecho, como siempre, poniendo el foco siempre en la protección de las víctimas y en la atención a la ciudadanía", reivindicó Peláez. 

También incidió en la importancia de la justicia gratuita, un servicio que garantiza la cobertura de un derecho fundamental a las personas con menos medios, al tiempo que ofrece apoyo y asistencia integral a las víctimas de violencia de género y violencia sexual. “Es preciso poner en valor la labor profesional que realizan los letrados que participan en este servicio”, finalizó. 

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
  2. Alegría entre las empleadas asturianas de Bimba y Lola, agraciadas con el segundo premio de la lotería: 'Nos tiemblan las piernas, todavía lo estamos asimilando
  3. Mañana de caos circulatorio en Oviedo: atascos kilométricos en la 'Y' y en la AS-II por un mega control de la Guardia Civil
  4. Cuando una lluvia de millones acaba en pelea: este es el pueblo asturiano al que le tocó el Gordo de la Navidad y que terminó enfrentado por el destino de su fortuna
  5. Olas de hasta seis metros llegan hasta las puertas de las casas en Asturias, mientras que la cota de nieve baja a los 500 metros
  6. La AEMET alerta: temperaturas en negativo en Asturias y fuertes tormentas en los próximos días
  7. Ojo, conductores asturianos: ya no solo la baliza V-16 obligatoria, así es la nueva baliza V-27 o 'triángulo virtual' que publica el BOE
  8. El invierno irrumpe con fuerza en Asturias: la nieve corta la carretera de Covadonga a los Lagos y obliga a cerrar dos puertos de montaña

Caos en el AVE para volver a Asturias por Navidad: un tren se para en León y es necesario un autobús, y otro circula con dos horas de retraso

Caos en el AVE para volver a Asturias por Navidad: un tren se para en León y es necesario un autobús, y otro circula con dos horas de retraso

¿Eres pescador y necesitas cebo?: todo esto es lo que hay que cumplir para hacerte con gusanos en Asturias

¿Eres pescador y necesitas cebo?: todo esto es lo que hay que cumplir para hacerte con gusanos en Asturias

Mejora la retribución del turno de oficio y se dedican hasta 10 millones de euros a la justicia gratuita, una cifra record en Asturias

Mejora la retribución del turno de oficio y se dedican hasta 10 millones de euros a la justicia gratuita, una cifra record en Asturias

Diez de las 25 nuevas plazas de funcionario en la administración de Justicia son puestos de libre designación: "Están desmantelándola para crear puestos a dedo"

Diez de las 25 nuevas plazas de funcionario en la administración de Justicia son puestos de libre designación: "Están desmantelándola para crear puestos a dedo"

Ni un asturiano se libra de reciclar en Navidad: éstas son las facilidades que pone Cogersa para que cada basura vaya a su cubo

Ni un asturiano se libra de reciclar en Navidad: éstas son las facilidades que pone Cogersa para que cada basura vaya a su cubo

Los pesticidas aceleran el declive de las abejas silvestres, concluyen investigadores asturianos

Los pesticidas aceleran el declive de las abejas silvestres, concluyen investigadores asturianos

Una Princesa de Asturias de altos vuelos

Una Princesa de Asturias de altos vuelos

El asturiano que trajo a la región más de seis millones de euros del Gordo de Navidad tras comprarlo en León: "Me duele hasta la barriga"

El asturiano que trajo a la región más de seis millones de euros del Gordo de Navidad tras comprarlo en León: "Me duele hasta la barriga"
Tracking Pixel Contents