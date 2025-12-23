El nuevo servicio del aeropuerto de Asturias que refuerza el aparca y vuela: esto es lo que cuesta y el espacio que hay

Aparca y vuela. Cada vez será más fácil en el aeropuerto de Asturias, que acaba de abrir un aparcamiento de larga estancia con más de 500 plazas, de las que 36 están adaptadas para personas con movilidad reducida (PMR). El parking, que ocupa una superficie de 14.000 metros cuadrados, está diseñado para ofrecer a los pasajeros una opción cómoda y económica para estacionar y responde a la altísima demanda de los usuarios, asegura Aena.

El aparcamiento está conectado con el edificio terminal mediante una pasarela peatonal cubierta. Cuenta con equipamientos de primer nivel, como sistema de reconocimiento de matrículas, aplicaciones para la detección y extinción de incendios y servicio de vigilancia 24 horas.

El acceso al aparcamiento de larga estancia se realiza únicamente con reserva previa a través de aenaparking.com o mediante la App de Aena. El precio parte de 6 euros al día, más económico que el aparcamiento general. Si el pasajero acude al aeropuerto sin reserva, deberá dirigirse al aparcamiento general.

Próximamente el aparcamiento instalará 26 plazas más destinadas a la recarga de vehículos eléctricos, reforzando el compromiso con la sostenibilidad y la movilidad eléctrica.

El parking oficial del aeropuerto asegura el mejor servicio adaptado a las necesidades y demandas del pasajero, sostiene Aena. Los usuarios del aeropuerto de Asturias pueden disfrutar de la tranquilidad de saber dónde se encuentra su vehículo, que no va ser trasladado ni manipulado. Su coche está vigilado y cuenta con las adecuadas medidas de seguridad, en un emplazamiento bien urbanizado, señalizado y seguro, ya que está supervisado las 24 horas.