¿Eres pescador y necesitas cebo?: todo esto es lo que hay que cumplir para hacerte con gusanos en Asturias

El cebo en el anzuelo para pescar no debe faltar a ningún aficionado o pescador deportivo. Pero aunque muchos no lo crean, la extracción de la "xorra" o "xorrón" está regulado. No se extraer cuando se quiera y cómo se quiera.

La Consejería de Medio Rural del Principado acaba de publicar las normas que rigen en la campaña 2026 de "extracción profesional de gusanos marinos para cebo". Tales seres del grupo anélidos poliquetos y sipuncúlidos constituyen, según la Consejería, "recursos cada día más utilizados como cebos en la pesca deportiva, convirtiéndose en un producto comercial de alto valor".

Por ello se regula cada año su explotación en el litoral de Asturias, en base a un decreto de 1998. Un decreto que se debe renovar cada año y, si se da el caso, reformularse en base al estado del gusano. La normativa estará este mismo miércoles 24 de diciembre en vigor (salió publicada este martes en el BOPA) y se prolongará un año, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026. Su aplicación es en las aguas interiores y zona marítimo-terrestre del litoral asturiano, a excepción de las reservas marisqueras, concesiones administrativas y zonas vedadas.

La Consejería permite compatibilizar la captura de gusanos marinos, en días alternos, con cualquier actividad pesquera profesional, respetando en todo caso la normativa reguladora de las distintas actividades. El cupo se establece en 2 kilos para cualquier especie o mezcla de varias, por persona autorizada en una sola marea. En el caso de “xorrón” (Arenícola marina) el cupo de captura será de 600 ejemplares/día por persona autorizada en una sola marea.

Zonas vedadas

Pero no en todo el litoral se puede extraer "xorra" alegremente. En la ría de Ribadesella (desde el puente del ferrocarril de San Román hasta la desembocadura en el mar) y en la ría de Villaviciosa (desde el puente de la carretera N-632 hasta la desembocadura en el mar) se establece una veda del 1 al 31 de enero y del 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre.