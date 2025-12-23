Los pesticidas aceleran el declive de las abejas silvestres, concluyen investigadores asturianos

Los pesticidas son tan importantes como la pérdida de hábitats en el declive global de las abejas silvestres en los cultivos.

Ésta es la conclusión de un estudio internacional, en el que participan miembros del grupo de investigación de Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (BESLab) de la Universidad de Oviedo y el SERIDA.

Los investigadores han analizado el declive de las abejas silvestres en relación con dos factores directamente vinculados a la agricultura intensiva: la pérdida de hábitats naturales por la expansión de cultivos y el uso de pesticidas para aumentar la producción.

El análisis global, que incluye datos de cultivos distribuidos por Europa, África y Norteamérica, muestra efectos negativos generalizados del uso de pesticidas y, de forma independiente, de la pérdida de hábitats alrededor de los cultivos, en la abundancia y la diversidad de abejas silvestres.

Los pesticidas no sólo reducen el número de especies de abejas, sino que hacen que sus comunidades sean menos variadas en sus características ecológicas. El estudio, que acaba de publicarse en la revista "Nature Ecology and Evolution", concluye que los pesticidas son tan importantes como la pérdida de hábitats en el declive global de las abejas silvestres en los cultivos.

Un papel esencial

Las abejas silvestres, por su papel como polinizadores, son esenciales para el funcionamiento de los ecosistemas, ya que garantizan la reproducción de las plantas, y sostienen una gran parte de la producción agrícola mundial. Entender cómo la intensificación de la agricultura impacta sobre su biodiversidad es, por tanto, un reto ambiental y social global de primer orden.

“Conocíamos que la pérdida de hábitats naturales -como bosques, matorrales o praderas- alrededor de los cultivos repercutía negativamente en las abejas que visitan dichos cultivos, al eliminar recursos clave como sitios para nidificar o alimento complementario. Sin embargo, no estaba claro el papel de los pesticidas en su declive, ya que las abejas no son la diana de los productos insecticidas, fungicidas, o herbicidas que se usan de forma masiva para mejorar la producción agrícola” explica Daniel García, catedrático de Ecología de la Universidad de Oviedo.

El estudio coordina a 63 investigadores de 43 instituciones que aportaron datos de 681 campos de cultivo de tres continentes, donde se analizaron no sólo las comunidades de abejas polinizadoras del cultivo, sino también la cantidad y el tipo de pesticidas utilizados y las características ecológicas del paisaje circundante.

Impacto sobre la manzana de sidra

Como indica Marcos Miñarro, investigador del SERIDA, “el análisis global incorpora datos de 36 sistemas de cultivo diferentes. En nuestro caso, aportamos datos sobre la manzana de sidra de Asturias, un cultivo cuya producción depende enteramente de los insectos polinizadores, entre los que hemos detectado más de 50 especies de abejas silvestres en fincas inmersas en un paisaje abigarrado donde los bosques y las praderas son frecuentes”.

El análisis global evidencia un patrón similar lo largo de los distintos sistemas de cultivo estudiados: el incremento del uso de pesticidas reduce el tamaño de las comunidades de abejas (menos individuos), empobrece su diversidad (menos especies) y las hace más homogéneas (especies más parecidas entre sí).

Estos efectos son independientes de los de la pérdida de hábitat, que también provoca que cultivos en paisajes pobres en hábitats naturales, y dominados por la agricultura o el suelo urbanizado, alberguen también menos abejas de menos especies.

Efecto indirecto

Aunque las abejas no son el objetivo de los pesticidas, el estudio sugiere diversas vías para explicar el efecto nocivo. Por una parte, las abejas pueden sufrir la toxicidad al contactar con restos de pesticidas en las plantas y en el suelo de los cultivos, o por pulverizaciones fuera del cultivo, o bien verse afectadas de forma indirecta, cuando los herbicidas eliminan plantas con flores que sirven de alimento complementario a las abejas.

La investigación demuestra la relevancia de gestionar la agricultura abordando de forma coordinada e integradora los distintos procesos por los que esta actividad impacta en la biodiversidad. Restaurar y conservar los hábitats naturales alrededor de los cultivos es una medida que favorece la conservación de las abejas y sus servicios ecosistémicos como polinizadores agrícolas. No obstante, esta medida resulta insuficiente si no se acompaña de un control del uso de pesticidas. Conservar las abejas silvestres resulta indispensable para asegurar una gran parte de nuestro alimento y asegurar la resiliencia de la producción agrícola en el escenario actual de cambio ambiental global. Este estudio proporciona herramientas basadas en evidencia para avanzar en ese objetivo.