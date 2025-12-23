El postre más asturiano que vuelve por Navidad y enamora a todo el que lo prueba: así puedes hacerlo en casa (y como las abuelas de siempre)

Las casadiellas, o casadielles, son de esos dulces que huelen a casa: vuelven cada diciembre, se preparan en familia durante la Navidad, y reaparecen también con más fuerza cuando llega el Carnaval asturiano, o Antroxu, cuando se convierten en un clásico que no falla en bandejas y meriendas. No es casualidad: son uno de los bocados más reconocibles de la repostería tradicional del Principado.

¿Y qué son exactamente? Imagina una empanadilla dulce alargada, frita, con forma de canutillo y un relleno goloso a base de nueces, azúcar y anís. Por fuera queda dorada y fina; por dentro, una pasta dulce que recuerda a la Navidad de siempre, pero también a las fiestas de pueblo y a los días de disfraz y mascaradas.

Para hacer la versión más extendida, las casadiellas fritas, se empieza por una masa sencilla: harina de trigo, una pizca de sal, grasa (mantequilla, aceite… o mezcla) y un líquido que suele ser vino blanco en muchas recetas caseras. Se amasa hasta lograr una masa suave y elástica, de las que no se pegan a las manos, y se deja reposar para que luego se estire sin protestar.

Mientras reposa la masa, llega lo mejor: el relleno. Lo más habitual es triturar nueces (hay quien añade también avellanas) y mezclarlas con azúcar; después se incorpora anís y un poquito de agua hasta formar una pasta manejable, aromática y húmeda, lista para rellenar sin desparramarse.

Con todo preparado, toca darles forma. Se estira la masa con rodillo para que quede finita (esto es clave para que la fritura salga bien), se cortan cuadrados o rectángulos y se coloca una “tira” de relleno en el centro. Se dobla la masa envolviendo el relleno, se humedece ligeramente para que selle y se cierran los bordes apretando con un tenedor, que deja esas marcas tan características de los bordes.

Ahora, a la sartén. Se fríen en aceite caliente a fuego medio (sin prisas) y conviene empezar con la unión hacia abajo para que se cierre bien y no se abra. Se doran por ambos lados, se sacan a papel absorbente y se dejan un minuto para que pierdan el exceso de aceite sin perder el crujiente.

El remate tradicional es simple y perfecto: azúcar por encima (o rebozadas en azúcar) cuando aún están templadas, para que se adhiera mejor. Y un consejo final: guárdalas en un recipiente bien cerrado si quieres que aguanten crujientes un par de días. A partir de ahí, ya puedes “jugar” como hacen muchas casas: cambiar parte del fruto seco, ajustar el toque de anís o incluso optar por horno… pero si hablamos de la versión más popular, la que conquista a la primera, son las casadiellas fritas.

INGREDIENTES PARA UNAS 10 CASADIELLES

Ingredientes para la masa

200 g de harina floja (de repostería)

de harina floja (de repostería) 70 ml de vino blanco

de vino blanco 30 ml de aceite de oliva

de aceite de oliva 30 g de mantequilla

de mantequilla 20 g de manteca de cerdo (opcional, pero muy tradicional)

de manteca de cerdo (opcional, pero muy tradicional) 1 huevo tamaño M

tamaño M 6 g de levadura química (tipo Royal)

de levadura química (tipo Royal) 5 g de sal

de sal Piel de 1 naranja (para aromatizar el aceite)

(para aromatizar el aceite) Piel de 1 limón (para aromatizar el aceite)

(para aromatizar el aceite) 1 rama de canela (para aromatizar el aceite)

Ingredientes para el relleno

150 g de nueces (peladas y picadas)

de nueces (peladas y picadas) 50 g de azúcar

de azúcar 25 ml de anís dulce

de anís dulce 20 ml de agua (para ligar la pasta)

Para freír y terminar