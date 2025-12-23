Una Princesa de Asturias de altos vuelos

La Princesa de Asturias ha conquistado el cielo. Literal. Así lo cuentan en "Lecturas", donde la portada la ocupa Leonor de Borbón, sonriente como siempre, recién aterrizada de su primer vuelo el solitario en la Academia del Aire de San Javier (Murcia), donde completa su tercer y último año de formación militar. La hija de los Reyes ha pilotado el avión tras cuatro meses de instrucción y ahora ya descansa en casa por Navidad junto a sus padres y su herman Sofía, que ha regresado de Lisboa (Portugal).

La Navidad inunda el quiosco rosa, el penúltimo del año y que se ha adelantado este martes para que en Nochebuena la gente que viaja pueda llevar en su maleta las revistas del colorín. Es Navidad, sí, aunque no todo son dulces noticias. En "Lecturas" la portada se completa con dos que sí son buenas: Julia Otero, que apura su tratamiento contra el cáncer y espera "decir pronto" que está curada; y Emma García, que posa con traje dorado y junto al árbol para contar cómo pasa las fiestas.

En casa tendrá la periodista Lydia Lozano a su querido marido Charly, que llevaba mucho tiempo ingresado, pero que podrá pasar la Navidad en su casa. "Mi mejor regalo", resume su mujer, feliz, en la portada de "Semana". Amarga Navidad parece que será la de Álvaro Morata y Alice Campello, que vuelven a hacer vidas separadas. Y en casa de la Campos tampoco parece que la Nochebuena vaya a ser de paz y y amor, porque según la revista las hermanas Terelu Campos y Carmen Borrego, y los hijos de ambas, Alejandra Rubio y José María Almoguera, no atraviesan un buen momento en cuanto a su relación.

Chenoa despide "el mejor año de su vida" dando las Campanadas (junto a "Estopa") en la Puerta del Sol para TVE. Lo anuncia "Diez Minutos", donde se recogen que Cristina Pedroche tiene un pie en el altar (o el juzgado, depende qué tipo de boda elija). Y es que Dabid Muñoz le dio la sorpresa del año en la tele, en directo, al pedirle matrimonio. El actor Eduardo Casanova ha desvelado que tiene el VIH para concienciar sobre la infección (ha rodado un documental). Y Ana Obregón ha estado (de nuevo) en el punto de mira al conocerse su amistad juvenil con Jeffrey Epstein, el magnate financiero considerado un "depredador sexual". "Me da asco y punto", zanjó ella.

Feliz Navidad.