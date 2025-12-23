El pueblo más navideño de Asturias: deseos que nacen debajo de hórreos llenos de luces y berzas convertidas en árboles de Navidad
La localidad de Aciera, a 40 minutos de Oviedo, en el concejo de Quirós, se llena estos días de visitantes que no quieren perderse la espectacular iluminación navideña que han colocado todos los vecinos: todas y cada una de las casas han sido decoradas
Aciera, en Quirós, se ha convertido en el pueblo más navideño de Asturias y probablemente lo sea también de España: todos y cada uno de los vecinos han iluminado sus casas y sus hórreos de tal manera que no hay un solo rincón de la localidad quirosana que no tenga decoración navideña. Durante estos días el pueblo, situado sobre el embalse de Valdemurio, a unos 40 minutos en coche desde Oviedo está lleno de visitantes que quieren empaparse de su espíritu navideño.
Hay decoraciones de todo tipo: renos, muñecos de nieve, calabazas, estrellas, árboles de Navidad, elfos, papanoeles y, por supuesto, luces, muchas luces. Por todos los sitios. Hasta la berzas de alguna huerta están envueltas por luces navideñas.
Los hórreos resaltan especialmente: las tradicionales panoyas de maíz se han convertido en ristras de puntos led. Y los pegollos, esos pilares de piedra que sostienen los tradicionales graneros asturianos, ya no solo cumplen su función de mantener elevada esta construcción donde antaño se guardaban los alimentos del caserío, manteniéndolos así en un perfecto estado de conservación, lejos de la humedad y de los roedores.
En Aciera el visitante podrá encontrar que el “rincón de los deseos” está precisamente debajo de un hórreo. En una estructura de madera y cuerdas, se tienden decenas de papeles de colores donde todos han ido dejando escrito su sueño navideño. En uno de ellos un niño escribió: “Quiero un gato de verdad” y alguien, muy solidario, añadió pegado al anterior otro papel de colores donde pide “Un gato de verdad para el de al lado”.
"No nos lo creemos"
“Esta idea de la Navidad está creciendo mucho: en luces y en visitantes. No nos los creemos. Ya hace días que viene gente, incluso de Tenerife, preguntando por los detalles que vendemos”, explica Coloma Bastida, una de las impulsoras activas de la vida de Aciera desde su casa de Pirueño, en la parte alta del pueblo, donde una estrella colocada por ella y por Francisco Javier García Gutiérrez (“Guti”) corona el paisaje navideño de la aldea.
Aciera es un territorio escarpado que apenas cuenta con espacios para aparcar. Una buena idea es dejar el coche en la carretera que sube hacia Bárzana de Quirós, junto al embalse de Valdemurio, y recorrer en microbús, o incluso a pata, los pocos cientos de metros que conducen a la aldea. De hecho, en los horarios de microbús el acceso con vehículo propio estará prohibido para quienes no sean vecinos. "Aconsejamos venir por semana”, apostilla Coloma Bastida.
- Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
- Alegría entre las empleadas asturianas de Bimba y Lola, agraciadas con el segundo premio de la lotería: 'Nos tiemblan las piernas, todavía lo estamos asimilando
- Mañana de caos circulatorio en Oviedo: atascos kilométricos en la 'Y' y en la AS-II por un mega control de la Guardia Civil
- Cuando una lluvia de millones acaba en pelea: este es el pueblo asturiano al que le tocó el Gordo de la Navidad y que terminó enfrentado por el destino de su fortuna
- Olas de hasta seis metros llegan hasta las puertas de las casas en Asturias, mientras que la cota de nieve baja a los 500 metros
- La AEMET alerta: temperaturas en negativo en Asturias y fuertes tormentas en los próximos días
- Ojo, conductores asturianos: ya no solo la baliza V-16 obligatoria, así es la nueva baliza V-27 o 'triángulo virtual' que publica el BOE
- El invierno irrumpe con fuerza en Asturias: la nieve corta la carretera de Covadonga a los Lagos y obliga a cerrar dos puertos de montaña