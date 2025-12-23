Sopa de marisco, pitu caleya o merluza con almejas: este es el menú en los hospitales asturianos para Navidades

Sopa de marisco, crema de nécoras, pitu caleya o merluza con almejas. Estas son algunos de los platos que ofrecen en los hospitales asturianos a las personas ingresadas los días de Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes. Los equipos de restauración de los hospitales de la red pública ya han diseñado las elaboraciones, que se acompañarán con dulces navideños y sidra achampanada sin alcohol.

La cena de Nochebuena en el Hospital de Jarrio consistirá en sopa de pescado y mariscos, medallones de solomillo de cerdo en salsa de manzana con patatinas, flan de huevo y dulces navideños. Al día siguiente, las personas ingresadas podrán degustar risotto de pollo a la asturiana, rape a la marinera, tarta de queso y surtido navideño.

El Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea preparará para Nochebuena sopa de marisco, merluza con almejas y patatas al vapor y tarta, además de un surtido navideño con turrones y mazapanes. En Navidad se servirá para comer crema de marisco, pavo asado con guarnición, además de tronco de Navidad con dulces navideños.

En el Hospital Universitario de San Agustín, la noche del 24 se ofrecerá pastel de cabracho, crema de nécoras y solomillo ibérico en salsa con sidra y manzana y patatas parisinas asadas a las finas hierbas. De postre, hojaldre de manzana y surtido navideño, todo regado con sidra espumosa sin alcohol. La comida del día siguiente consistirá en vichyssoise con cebollino, carrilleras ibéricas sobre crema parmentier y crujiente de puerro y crema de queso de Los Beyos con compota de manzana y surtido navideño.

En la cocina del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Nochebuena se preparará crema de nécoras, pitu caleya con guarnición de verduras y patata y postres navideños, con cava. Al día siguiente habrá marmitako de langostino, medallón de ternera con guarnición de verdura y patata y cremoso de melocotón y galleta.

El Hospital Monte Naranco, por su parte, servirá en Nochebuena crema de mariscos y croutons, muslos de pollo a la cerveza con patatas a lo pobre y natillas caseras de moka y dulces navideños. En Navidad, las personas ingresadas tendrán para comer pasta farfalle a la crema de queso y frutos secos, bacalao con vichyssoise y parmentier de remolacha y tronco de Navidad.

En el Hospital Universitario de Cabueñes, la cena de Nochebuena consistirá en una crema de calabaza y maruca con cebolla caramelizada y patata panadera. De postre, dulces navideños, y para beber, sidra achampanada sin alcohol. Al día siguiente, los pacientes del centro podrán degustar verdinas con marisco y paletilla de lechazo en su jugo acompañada de patatinos y pimientos, con una panna cotta de hinojo y apio con coulis de frutos rojos para finalizar.

Para la cena del día 24, en el Hospital Valle del Nalón se servirá sopa de marisco, pavo asado con frutos secos y setas de temporada y flan de turrón de postre, acompañado de dulces de Navidad. Al día siguiente, se ofrercerá crema de calabaza con virutas de jamón, bacalao al horno con cebolla caramelizada y crujiente de su piel y hojaldre de mantequilla casero con crema pastelera y dulces de Navidad.

Los pacientes ingresados en el Hospital Álvarez Buylla podrán degustar en Nochebuena sopa de marisco y perca gratinada con mayonesa de pera, con delicias navideñas de postre. Al día siguiente, se servirán fideos con almejas y jamón, jamoncitos de pollo a la sidra y compota de Navidad.

En el Hospital del Oriente de Asturias Francisco Grande Covián se servirá la noche del 24 cóctel de marisco con salsa rosa y muslo de pollo relleno de ciruelas y piñones con salsa de brandy y patata asada. Para terminar, profiteroles de nata con chocolate caliente y surtido de dulces navideños.

En la comida del jueves, el menú consistirá en un volován gratinado relleno de champiñón y jamón serrano con salsa holandesa y coulis de tomate, merluza con gulas al ajillo y pimientos torrados como plato principal y brazo de nata con salsa de chocolate y surtido navideño de postre.

¿Y en Nochevieja?

El menú elaborado para la Nochevieja en el Hospital de Jarrio incluye bisque de marisco con gambas salteadas, pollo relleno de boletus en salsa blanca y tarta de manzana caramelizada, con dulces navideños y las doce uvas. Para dar la bienvenida a 2026 se ha diseñado un menú formado por sopa de cocido, bacalao al horno con ajada y arroz con leche con surtido navideño. El Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea ofrecerá la última noche del año crema de marisco, pastel a la ribereña con gambas y pastel de Nochevieja, acompañado con dulces navideños y uvas. En Año Nuevo habrá paella mixta, ternera asada con guarnición de verduras de temporada y patatas y pastel, además del surtido navideño.

La noche del 31 se cenará en el Hospital de San Agustín pastel de cabracho, crema de calabaza, merluza al champán sobre cama de patata panadera con cebolla y langostinos y charlota de turrón de Jijona con surtido navideño y sidra espumosa sin alcohol. El día 1 se ofrecerá fideuá con pescados y mariscos, salmón a la naranja con finas hierbas y tarta selva negra con dulces navideños.

En el HUCA, las personas ingresadas en Nochevieja degustarán sopa de tropiezos, merluza con vinagreta especial de manzana, calabacín, tomate y patata torneada, postres navideños, cava sin alcohol y las 12 uvas. El día 1 se servirá crema de marisco, escalopines de ternera rebozados con puré de patata y copa helada de chocolate.

En el Hospital Monte Naranco, el último día del año se cenará sopa de Pascua con un toque de hierbas y lomo al horno con salsa de piña y patatas revolconas, mousse de yogur con tierra de turrón, dulces navideños y uvas. El menú de la comida de Año Nuevo incluye arroz meloso a banda, ternera al borgoña con calabaza asada y tarta de limón.

Cabueñes elaborará para la noche del día 31 una vichyssoise como primer plato y supremas de pixín en salsa de segundo, con dulces navideños y sidra achampanada sin alcohol. La primera comida del año consistirá en un marmitako de langostinos y carrilleras de ternera con setas y patata panadera, además de una copa sensación de limón.

El Hospital Valle del Nalón servirá en Nochevieja bisque de marisco, pixín amariscado y peras en salsa de fresa y chocolate, además de dulces y uvas. La primera comida de 2026 constará de patatas con langostinos de primer plato, pitu de caleya con patatinos de segundo y crema de arroz con leche y frutos de invierno de postre, además de los dulces navideños.

En el Hospital Álvarez Buylla la cena de Nochevieja consistirá en crema bullabesa y lomos de merluza con bechamel de puerro, con delicias navideñas y uvas para finalizar. En Año Nuevo, el menú especial estará compuesto por arroz caldoso de rape y mejillones, cordero al horno con uvas y tarta selva negra.

Los pacientes del Hospital del Oriente Francisco Grande Covián despedirán el año con sopa de marisco con croutones de pan tostado, medallones de solomillo de cerdo con salsa de setas y arroz pilaf con pasas y tarta al whisky, además de surtido navideño y uvas de la suerte. Para la comida del 1 de enero se servirá bisque de marisco con gambas salteadas y lomo de bacalao confitado con muselina de ajo, boniato y cherrys asados. De postre, habrá tarta de manzana caramelizada con coulis de frutos rojos.