Tres asturianos, entre los veinte españoles más influyentes, claves en el equilibrio de fuerzas de la Comisión Europea

Tres asturianos se cuentan entre los veinte españoles más influyentes, no sólo a nivel europeo, sino también global. El ranking, elaborado por la revista Agenda Pública, de análisis de políticas públicas, incluye al eurodiputado socialista Jonás Fernández Álvarez (Oviedo, 1979), al diplomático gijonés Marcos Alonso (1970), Embajador Representante Permanente de España ante la UE, y al actual Embajador Representante Permanente de España ante la OTAN, Federico Torres Muro (La Felguera, 1957).

El eurodiputado asturiano Jonás Fernández tienen un gran peso en la definición de la política económica de los socialistas y demócratas europeos, como coordinador en el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del grupo parlamentario, con creciente influencia en aspectos como la mejora de la competitividad y del mercado de capitales. Ha desarrollado su trayectoria profesional como abogado para el despacho Solchaga Recio & asociados (2005–2014) y también ha sido profesor asociado en la Universidad Carlos III (2007–2010).

Federico Torres es uno de los diplomáticos más experimentados, ya que ha sido embajador en Ecuador, de 2008 a 2012, en El Salvador, de 2017 a 2020 y director general de Política Exterior y de Seguridad, de 2021 a 2022. Previamente, el langreano estuvo destinado en las representaciones diplomáticas españolas en Libia, Argentina, reino Unido y Marruecos, donde desempeñó el puesto de consejero cultural y de Cooperación. Fue director del Gabinete del secretario de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica, y hasta septiembre de 2008 fue director del Gabinete del Secretariado General de la Presidencia del Gobierno. Las crecientes tensiones entre la Alianza y Europa hace que su puesto sea clave en la política exterior.

En cuanto a Marcos Alonso, ha desempeñado el cargo de Director del Departamento de Asuntos Europeos y G20 de la Presidencia del Gobierno hasta enero de 2020 y ha estado destinado en las Representaciones Permanentes de España en la Unión Europea, Alianza Atlántica (OTAN), Consejo de Europa y Naciones Unidas. Ha sido así mismo Cónsul en La Habana y en 2010 fue destacado, como experto nacional, a la Secretaría de la Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) del Parlamento Europeo. Antes de su nombramiento como Embajadador Representante Permanente ante la UE, fue embajador en Albania. En los servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha ocupado los puestos de Subdirector General de Relaciones Exteriores y Asuntos Comerciales de la Unión Europea, así como Subdirector General Adjunto de Asuntos de Justicia e Interior de la Unión Europea.

El ranking incluye nombres como el de la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, la exministra Nadia Calviño; la vicepresidenta ejecutiva tiene un puesto clave en la Comisión Europea y exministra Teresa Ribera, la secretaria general del Gurpo Popular Europeo, Dolors Montserrat, el vicepresidente del parlamento europeo y jefe de la delegación popular, Esteban González Pons; Santiago Abascal, presidente de Vox y de Patriotas.eu, el partido europeo que aglutina a las formaciones de las derechas radicales de Mateo Salvini, Viktor Orbán o Marine Le Pen; el eurodiputado Adrián Vázquez, especialista del Partido Popular en defensa del Estado de derecho; el vicepresidente del Banco Central Europeo Luis de Guindos, exministro de Economía; la exministra de Exteriores Arancha González Laya; la directora General de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea, Ana Gallego; o el embajador de España en Italia, Miguel Fernández-Palacios, que fue pieza clave en la organización de la cumbre de la OTAN en Madrid.