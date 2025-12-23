La Universidad concederá premio a 25 tesis doctorales

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo aprobó ayer en su sesión ordinaria los nuevos Premios Extraordinarios de Doctorado, unos reconocimientos destinados a distinguir las tesis doctorales que han obtenido la máxima calificación y destacan por su especial mérito académico y científico. De acuerdo con la nueva normativa, se propone un premio por cada diez tesis defendidas. En esta convocatoria se han concedido un total de 25 galardones, repartidos entre las distintas ramas de conocimiento

El rector, Ignacio Villaverde, subrayó que estos premios ponen en valor el esfuerzo del personal investigador en formación y evidencian la solidez del sistema de doctorado de la institución académica asturiana.

Durante la sesión también se aprobó la composición de la Comisión de Doctorado, órgano clave de la Escuela Internacional de Doctorado Paz Suárez Rendueles, culminando así su estructura interna. En el ámbito de la investigación, el Consejo dio luz verde al calendario del Plan Propio de Investigación 2026, que contempla diversas líneas de ayudas a lo largo del año e incorpora por primera vez apoyos para la reparación y adquisición de material científico.

Asimismo, se aprobó el procedimiento de selección de quienes se incorporarán al programa Ramón y Cajal, uno de los más prestigiosos del sistema científico español. También se abordaron otros asuntos académicos y de gestión institucional.