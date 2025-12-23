La Verbena de Nochebuena, en Piedras Blancas, el miércoles, con la Banda Gaudí

Castrillón es pura diversión en Navidad. Las localidades del concejo, empezando por Piedras Blancas (la capital), bullen de alegría y actividades especiales , diseñadas por el Ayuntamiento, con el alcalde Aloy Alonso, a la cabeza. La propuesta festiva, que se extiende desde el 6 de diciembre de 2025 hasta el 5 de enero de 2026, combina tradición, entretenimiento y participación ciudadana.

Uno de los grandes alicientes de la semana será, sin duda, la verbena de Nochebuena, el miércoles por la noche, en Piedras Blancas, con los sones de la Banda Gaudí, que harán bailar a todo el mundo. Sin duda, es la mejor forma de acabar la velada, después de la cena familiar.

Las peticiones al emisario de los Reyes Magos

Otro de los momentos más especiales tendrá lugar el próximo día 28, con la llegada del Cartero Real a Salinas. Tras el desfile que se llevará a cabo desde la plaza, delante del Náutico, hasta la Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen, el alcalde recibirá al emisario de Sus Majestades los Reyes Magos, a las puertas del templo, y entregará un llave mágica que abre todas las puertas de las casas del concejo. De ese modo, el reparto de regalos está asegurado.

Además, todos los niños podrán dirigirse a él para entregarle sus cartas, con las peticiones que se harán realidad en la noche del cinco de enero, tal como señala Marián González-Carbajal, concejala de Turismo y Festejos del Ayuntamiento de Castrillón. "Es todo un espectáculo el desfile con el Cartero Real, acompañado por gaitas y carrozas", señala la concejala.

Pista de patinaje gratuita

La pista de patinaje de hielo sintético, de acceso gratuito, invita a familias y jóvenes a practicar deporte con espíritu navideño. La Feria del Regalo anima el comercio local, ofreciendo artesanía, objetos originales y sugerencias para los regalos de estas fechas. Talleres, atracciones, cuentacuentos, magia, espectáculos de títeres y animación infantil forman parte del catálogo de actividades lúdicas pensado para los más pequeños.

Dentro de los talleres infantiles destaca el del Planetario, el domingo y el del martes, dedicado a la una y las estrellas, dentro de la carpa, para no pasar ni una gota de frío. El día 27 se disputarán los "Ocho kilómetros de Castrillón", para mayores y nilños". La próxima semana llegará la Fiesta de Nochevieja y posteriormente la Fiesta de Reyes para culminar las celebraciones. Desde el viernes 19 se celebra la Feria del Regalo, organizada por CastriCom.

El día 24 también legarán las Salguerinas a Pillarno. La programación incluye propuestas culturales y deportivas que buscan la participación de todos los vecinos: desde exhibiciones de deportes como baloncesto, fútbol sala y gimnasia rítmica hasta actividades como planetario y sesiones astronómicas.

Fin de Año y Reyes

La Navidad no sería lo mismo sin sus momentos clásicos. Las celebraciones de Fin de Año y Reyes también están programadas con música en directo y DJs para animar las noches festivas.