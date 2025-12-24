Agenda: qué hacer en Asturias hoy miércoles 25 de diciembre de 2025

Oviedo

Cabalgata Papá Noel

Oviedo vivirá esta tarde uno de los actos más esperados de la programación navideña con el desfile de Santa Claus, que dará comienzo a las 17.30 horas. A esa hora está prevista la aparición estelar del visitante del Polo Norte, que recorrerá el centro de la ciudad subido a su trineo, arrastrado este año por seis elfos y acompañado por la Banda de Gaitas Vetusta, encargada de poner la nota musical a la comitiva. El desfile partirá de la calle Marqués de Santa Cruz y avanzará por Fruela, Jesús, plaza del Ayuntamiento, Cimadevilla, Rúa y plaza de la Catedral. Desde allí continuará por Eusebio González Abascal, Porlier, San Francisco, la Escandalera, Uría y Conde de Toreno, para seguir por la plaza del General Ordóñez, avenida de Galicia y plaza América, antes de regresar y finalizar en la calle Santa Susana. Un recorrido amplio y céntrico pensado para que vecinos y visitantes puedan saludar a Santa Claus a su paso y disfrutar del ambiente festivo en las calles.

Kafka & Co

La librería Kafka & Co. acoge a las 12.00 horas una sesión vermú con el escritor Enrique Vila-Matas, que presentará y firmará Canon de cámara oscura y Exploradores del abismo en un encuentro en el que conversará con Alejandro Basteiro, en una cita literaria abierta al público antes de la Nochebuena.

Historias en miniatura

El edificio de la Delegación de Defensa en Asturias acoge la exposición Historias en Miniatura, una muestra con fines pedagógicos especialmente dirigida a niños y familias, organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con la asociación ARES, en la que se pueden ver dioramas realizados con figuras Playmobil, así como maquetas de carros de combate, barcos y aviación, entre las que destaca la del Plus Ultra. La exposición podrá visitarse del 23 de diciembre al 23 de enero, de lunes a viernes, en horario de 10:30 a 13:30 horas, con entrada libre y gratuita.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Mercado de Navidad

El Mercado de Artesanía se instala en la Plaza de la Catedral, donde vecinos y visitantes pueden disfrutar de puestos con productos hechos a mano, piezas únicas y artículos tradicionales, y permanece abierto de lunes a domingo en horario continuo de 12.00 a 20.00 horas. Por su parte, el Mercadillo de Navidad se ubica en la Plaza Porlier y ofrece un ambiente plenamente navideño con regalos, decoración y propuestas para todos los gustos, pudiendo visitarse también todos los días de 12:00 a 20:00 horas, desde el 28 de noviembre hasta el 6 de enero. Además, hasta el 23, continúa el mercado de Milicias Nacionales.

Exposición de belenes

El belén instalado en la Plaza de Trascorrales podrá visitarse del 29 de noviembre al 6 de enero, con la colaboración de la Asociación Belenista de Oviedo, en horario de lunes a viernes de 11.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.00, y sábados, domingos y festivos de 11.30 a 21.00; los días 24 y 31 de diciembre abrirá solo por la mañana, de 11.30 a 14.30, mientras que el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero será en horario de tarde, de 17.00 a 21.00, con entrada libre.

Gijón

Navidad

En el paseo de Begoña estará, hasta el 7 de enero, el tradicional mercado de Navidad, con numerosos puestos. También están el carrusel y la noria. Los horarios de estos son, en días lectivos, de 17.00 a 21.00 horas, y los no lectivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. En el Solarón estará, hasta el 7 de enero, la estación «Inverland», con distintas actividades como la pista de hielo. Hoy, el horario será de 10.00 a 19.00 horas. En el Muelle está el Barco de la Navidad, que realiza varios recorridos de unos 25 minutos. Hoy, a las 17.30, 18.30 y 19.30 horas, en Begoña, la Carpa de Francis ofrecerá el espectáculo «Navidad de cuento».

Asociación Belenista de Gijón

Se puede realizar la VII Ruta de Belenes «Villa de Jovellanos». El belén monumental del Jardín Botánico Atlántico, con una treintena de figuras del artista Miguel Álvarez «El Ponticu», se podrá ver hasta el 6 de enero, de martes a domingo de 10.00 a 18.00 horas.

Jardín Botánico Atlántico

A las 12.00 horas, tendrá lugar el taller familiar «Navidades de colores», enmarcado en la programación navideña del Jardín Botánico Atlántico. Además, a las 12.00 y a las 16.00 horas, se desarrollará la visita guiada_«La Factoría Vegetal».

Avilés y comarca

Carrera de Papá Noel.

La salida será a las 12.00 horas en la pista de La Exposición.

Las salguerinas, en Pillarno

La tradición navideña de Las Salguerinas de Pillarno cada tarde de Nochebuena comenzará a las 17.30 horas en la localidad castrillonense de Teboyas.

Cabalgata de l’Anguleru en La Arena

La cabalgata de L’Anguleru cumple 18 años en La Arena (Soto del Barco). Los actos comenzarán a las 19.00 horas del día 24.

Exposición de belenes en Camposagrado

El palacio de Camposagrado acoge la exposición colectiva de Nacimientos de Avilés, que cumple su 27.ª edición. La entrada es libre y gratuita. Estará abierta al público de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. El día 24, abrirá de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas y el día 25, de 17.00 a 21.00 horas

El mercadillo navideño en Las Meanas

Los puestos del tradicional mercadillo navideño de Las_Meanas abrirá de 11.30 a 20.00 horas el día 24 y el 25, de 17.00 a 21.00 horas.

Las Cuencas

Cine de Navidad en Laviana

Laviana celebra la Navidad con todo tipo de actividades. En la tarde del día 24 habrá cine navideño en Tiraña, a las 16.00 horas. Podrá verse «Mía y el león blanco». El día de Navidad las proyecciones serán en Canzana, a las 17.30 y las 19.30 horas. Se verán «Matilda» y «CampeoneX». Las sesiones son totalmente gratuitas.

Mercadillos navideños

Langreo y Mieres tienen en marcha sus mercadillos navideños, abiertos hasta el 5 de enero. El horario de la feria en Mieres será de lunes a domingo de 11.00 a 15.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Los festivos y vísperas habrá horarios especiales. Los mercadillos de La Felguera y Sama permanecerán abiertos, como en Mieres, hasta el 5 de enero a excepción de los días festivos y las tardes de Nochebuena y Nochevieja.

Exposición de Prado Grela en Aller

Aller acoge una exposición de pintura y escultura de Prado Grela. Puede verse en el centro cultural de Moreda, hasta el 16 de enero, los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas.

Centro

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Mucho arte contemporáneo que ver en Siero

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de La Pola Siero acoge la exposición de las obras premiadas y finalistas en el XXI Certamen Nacional de Pintura Contemporánea «Casimiro Baragaña». Puede visitarse hasta el 31 de enero de 2026 de lunes a viernes, de 17.00 a 21.00 horas; y los sábados, de 11.00 a 13.30 horas. A esta 21.º edición, concurrieron 82 artistas procedentes de toda España. En la muestra pueden verse las obras premiadas y las seleccionadas como finalistas, que suman un total de 28 cuadros con estilos, influencias, técnicas y temáticas muy dispares.

Museo de la Sidra de Asturias, en ­Nava

Ubicado a 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a sábados, entre las 11.00 y las 14.00 horas y entre las 16.00 y las 20.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás acoge una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a domingo, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Entrada gratuita.

Oriente

Mercadillo navideño de Llanes

Del 6 de diciembre al 6 de enero, el mercadillo navideño de Llanes estará instalado en el parque de Posada Herrera. Cuenta con casetas tradicionales para la venta de productos navideños, y estará amenizado por villancicos y música en directo. Abre todos los festivos y durante los fines de semana, en horario de 11.30 a 14.30 horas y 16.30 a 21.00 horas.

Papa Noel se deja ver en Ribadesella

Ribadesella despliega durante diciembre una programación navideña con actividades al aire libre y propuestas en la Casa de Cultura. Uno de los actos más esperados es la visita de Papá Noel, a las 18.00 horas, en la plaza Nueva. Además, puede visitarse la exposición de dibujo y pintura «Ureta Soto – Parúas – Duvigis», con horario de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y sábados de 12.00 a 14.00 horas.

Mercado en Ribadesella

Cada miércoles, de 8.00 a 14.00 horas, en la Calle Gran Vía de Agustín de Argüelles y otras cercanas se instalan puestos en los que se pueden encontrar pan, empanadas y boroña, quesos asturianos, productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera.

Occidente

Papanoelada motera solidaria en Cangas del Narcea

Cangas del Narcea celebra hoy la Papanoelada Motera Solidaria, con la participación de moteros ataviados para la ocasión (imprescindible disfraz de Papá Noel). La jornada incluye una comida solidaria en el restaurante «El Mercado» a las 14.00 horas y, a continuación, quienes lo deseen podrán acompañar a Papá Noel hasta el espacio navideño de la plaza La Oliva. La recaudación obtenida se destinará a la causa contra la ELA.