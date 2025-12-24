ArcelorMittal y Asturiana de Zinc recibirán más dinero por ser escudos contra apagones de luz

ArcelorMittal y Asturiana de Zinc (AZSA), las dos compañías industriales con mayor consumo energético de Asturias, seguirán dispuestas a desconectarse de la red si hay un peligro de apagón o una emergencia en el sistema eléctrico. Las dos empresas obtuvieron potencia interrumpible en la última subasta de asignación del denominado servicio de respuesta activa de la demanda, puesto en marcha por el Gobierno hace tres años y que ha sido reformado recientemente dentro de las medidas antiapagón. Arcelor y AZSA recibirán mayor contraprestación económica que este año puesto que el precio para el primer semestre de 2026 subirá de 56,43 a 65 euros el megavatio (MW). Estos pagos ayudan a rebajar la factura eléctrica de las industrias y a recortar la brecha con sus competidores de fuera de España.

Red Eléctrica de España, el gestor del sistema eléctrico, ha introducido reformas en el servicio de respuesta activa de la demanda. El periodo de prestación del servicio pasa de ser anual a ser semestral; se permite la participación de consumidores que, de forma agregada (de la mano de una comercializadora) dispongan de una capacidad de oferta superior a 1 MW; la duración del servicio pasa de ser de hasta tres horas al día por proveedor a dos, y el aviso previo para desconectarse pasa de un mínimo de 15 minutos a 12,5.

Bajo este nuevo esquema se celebró la subasta para el primer semestre de 2026. Los candidatos tenían que ofrecer una cantidad de potencia eléctrica que pueden dejar de utilizar y el precio al que estaban dispuestas a dejar de funcionar. Red Eléctrica recibió ofertas de 30 proveedores, en un total de 270 bloques, con una potencia de 2.179 MW. El volumen en potencia asignado en la subasta fue de 1.725 MW, a prestar en 2.279 horas. Entre los adjudicatarios vuelven a estar Arcelor y AZSA, según confirmaron fuentes de ambas compañías. Recibirán una retribución fija de 65 euros por megavatio, a los que se sumarán pagos puntuales cada vez que sean obligadas a desconectarse en función del precio del mercado eléctrico del momento. El coste de la retribución fija para todos los proveedores es de 255,5 millones, que abonan el conjunto de consumidores en su recibo .

La rebaja de peajes.

La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), a la que pertenecen Arcelor y AZSA, ha remitido cartas al Gobierno solicitando la rebaja de los peajes eléctricos a la gran industria que decayó con el bloqueo al decreto ómnibus. Piden 300 millones.