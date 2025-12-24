China comienza a aplicar aranceles de hasta el 42% a los lácteos, medida que en Asturias afecta a Capsa

El Ministerio de Comercio de China comenzó ayer a imponer aranceles provisionales de entre el 21,9% y el 42,7% a las importaciones de determinados productos lácteos procedentes de la Unión Europea (UE). La medida afecta a Corporación Alimentaria Peñasanta (Capsa), del grupo Central Lechera Asturiana, que exporta al país asiático. Por su parte, el otro gran grupo lácteo de la región, Industrias Lácteas Asturianas (Ilas), conocido por su marca Reny Picot, cuenta con centro de producción en China.

El Gobierno chino ha tomado la decisión de imponer aranceles a los productos lácteos procedentes de la UE tras concluir que estos reciben subvenciones europeas y que han causado "un daño sustancial" a la industria láctea china. Por su parte, la Comisión Europea ha señalado que toma nota con "preocupación" de los nuevos aranceles provisionales y los considera "injustificados". "La evaluación de la Comisión Europea es que la investigación se basa en acusaciones cuestionables y pruebas insuficientes y que, por lo tanto, las medidas son injustificadas", señaló el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill.

España exportó productos lácteos a China por valor de 96 millones de dólares (unos 82 millones de euros) en 2024, lo que supuso un 4,3 % menos respecto a 2023, según cifras del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Los lácteos representan el quinto producto español de exportación a China, por detrás de los cárnicos, el aceite de oliva, las bebidas alcohólicas y los productos pesqueros.

Los productos lácteos representan el 58% de las exportaciones de productos agroalimentarios de Asturias, según un reciente informe de Unicaja. La mantequilla es el principal producto que se exporta.