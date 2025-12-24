El Ministerio de Defensa condecora a Alfredo Canteli y a Carmen Moriyón

El Consejo de Ministros aprobó ayer, a propuesta del Ministerio de Defensa la concesión de condecoraciones a personal civil por la realización de acciones y hechos de importancia y mérito relacionados con las Fuerzas Armadas.

Entre los premiados figuran Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo (PP), y Carmen Moriyón, regidora de Gijón (Foro), dos de las ciudades que acogieron el desfile y las actividades paralelas del Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS) en 2024. El desfile se celebró en Oviedo el 25 de mayo, mientras que el día anterior tuvieron lugar exhibiciones por tierra, mar y aire en Gijón. Canteli y Moriyón han sido galardonados, respectivamente, con la Gran Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco y la Gran Cruz al Mérito Naval y Aeronáutico, "un reconocimiento que sirve para agradecer el esfuerzo y el cariño de todos los vecinos y de sus ayuntamientos" según explicó el Gobierno central. Moriyón aseguró que la celebración del DIFAS en Gijón "fue un acontecimiento único e histórico" y recibió el galardón como "un honor". Canteli aseguró que se trata de" una distinción que premia la buena relación con el ministerio de Defensa". Los otros galardonados fueron Luisa María García, alcaldesa de Motril; Francisco Cuenca, concejal y diputado provincial de Granada; José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, y Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria.