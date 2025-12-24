El Ministerio de Defensa condecora a Alfredo Canteli y a Carmen Moriyón
Los regidores de Oviedo y Gijón han sido premiados para "agradecer el esfuerzo" después de acoger el desfile y los actos por el Día de las Fuerzas Armadas
El Consejo de Ministros aprobó ayer, a propuesta del Ministerio de Defensa la concesión de condecoraciones a personal civil por la realización de acciones y hechos de importancia y mérito relacionados con las Fuerzas Armadas.
Entre los premiados figuran Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo (PP), y Carmen Moriyón, regidora de Gijón (Foro), dos de las ciudades que acogieron el desfile y las actividades paralelas del Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS) en 2024. El desfile se celebró en Oviedo el 25 de mayo, mientras que el día anterior tuvieron lugar exhibiciones por tierra, mar y aire en Gijón. Canteli y Moriyón han sido galardonados, respectivamente, con la Gran Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco y la Gran Cruz al Mérito Naval y Aeronáutico, "un reconocimiento que sirve para agradecer el esfuerzo y el cariño de todos los vecinos y de sus ayuntamientos" según explicó el Gobierno central. Moriyón aseguró que la celebración del DIFAS en Gijón "fue un acontecimiento único e histórico" y recibió el galardón como "un honor". Canteli aseguró que se trata de" una distinción que premia la buena relación con el ministerio de Defensa". Los otros galardonados fueron Luisa María García, alcaldesa de Motril; Francisco Cuenca, concejal y diputado provincial de Granada; José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, y Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
- Alegría entre las empleadas asturianas de Bimba y Lola, agraciadas con el segundo premio de la lotería: 'Nos tiemblan las piernas, todavía lo estamos asimilando
- Mañana de caos circulatorio en Oviedo: atascos kilométricos en la 'Y' y en la AS-II por un mega control de la Guardia Civil
- Cuando una lluvia de millones acaba en pelea: este es el pueblo asturiano al que le tocó el Gordo de la Navidad y que terminó enfrentado por el destino de su fortuna
- Olas de hasta seis metros llegan hasta las puertas de las casas en Asturias, mientras que la cota de nieve baja a los 500 metros
- La AEMET alerta: temperaturas en negativo en Asturias y fuertes tormentas en los próximos días
- Ojo, conductores asturianos: ya no solo la baliza V-16 obligatoria, así es la nueva baliza V-27 o 'triángulo virtual' que publica el BOE
- El invierno irrumpe con fuerza en Asturias: la nieve corta la carretera de Covadonga a los Lagos y obliga a cerrar dos puertos de montaña